Una auditoría confirma “irregularidades” en las contrataciones de la obra de las cocheras de los autobuses de Jerez

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, aseguró el pasado mes de octubre que el gobierno local había detectado “graves irregularidades” en el proceso de licitación del proyecto de las nuevas cocheras y taller de los autobuses urbanos realizado por parte de Comujesa durante la anterior legislatura del PSOE.

Tal como explicó entonces, el proyecto contaba un presupuesto de 550.000 euros y había sido “troceado en 18 contratos menores” vulnerándose así presuntamente “el proceso de contratación del sector público”, tal como constataba entonces el informe de la vice-interventora del Ayuntamiento.

Por ello, Espinar anunció la aprobación en el consejo de administración de Comujesa de “una auditoría única y exclusiva para conocer quiénes son los responsables y qué interés había para realizar la licitación con estos contratos menores”.

Cuatro meses después, el gobierno local acaba de recibir el resultado de la auditoría que confirma que “se han detectado irregularidades en esa contratación”. Por ello, la investigación va a continuar adelante tras haberse contabilizado finalmente una concatenación de 25 contratos menores, según el informe fechado este domingo 18 de febrero. Al tiempo que la auditoría también recoge discrepancias en el número de los contactos menores señalados y la justificación de transferencias, entre otras irregularidades.

En concreto, el primer paso será iniciar un procedimiento disciplinario informativo con el gerente, que fue la persona que realizó las contrataciones, y como como consecuencia se producirá su suspensión como gerente. Dicho asunto será abordado esta misma semana en el consejo de administración de Comujesa, que acaba de ser convocado este lunes por el gobierno local. “No vamos en contra de nadie pero hay que depurar responsabilidades y saber qué ha pasado aquí”, recalcan desde el gobierno local.

El inicio de este procedimiento no provocará la paralización de la actividad de Comujesa, ya que las funciones de gerente pasarán a ser asumidas por el delegado municipal Jaime Espinar, por lo que la nómina podrá pagarse con normalidad. Estas serán las primeras medidas puestas en marcha por el ejecutivo local mientras se resuelve el expediente informativo como consecuencia del resultado de la auditoría. Con posterioridad, el gobierno local decidirá si toma medidas laborales, administrativas o penales, en función del avance de la investigación sobre esta empresa pública.

“Si el gobierno socialista se saltaba los principios de la contratación pública, este gobierno no lo va a hacer. No es paralizar un proyecto, es darle viabilidad a un proyecto que partió viciado por parte del anterior gobierno. No se puede trocear en contratos menores. Se ha vulnerado de manera descarada la ley y no se ha garantizado la concurrencia en vez de hacer una licitación pública”, advirtió Espinar en octubre, añadiendo que “el anterior gobierno tendrá que dar explicaciones sobre esta situación. Se une a la sombra de dudas de los propios trabajadores de Comujesa sobre la gestión, con contratos menores encadenados. Desde la oposición sabíamos que había un globo que iba a estallar”.