Isaac Rosa presentará en Jerez su nuevo libro

La librería El Laberinto de Jerez acogerá este miércoles, 25 de febrero, a las 19 horas, la presentación del libro 'Las buenas noches' (Seix Barral) de Isaac Rosa. El autor estará acompañado por el editor y librero Adrián Otero.

El dormir como objeto del deseo es uno de los postulados de la nueva novela del escritor sevillano. Un día cualquiera a altas horas de la madrugada dos desconocidos se encuentran en el bar de un hotel. Solo tienen una cosa en común, un insomnio corrosivo y persistente. No tardarán en descubrir que el único re­medio para sus malas noches es dormir juntos. Tras ese primer encuentro en el que por fin logran descan­sar inician una relación clandestina de inesperada intimidad que cambiará sus vidas.

A partir de una infidelidad en la que nada es lo que parece, Las buenas noches nos invita a mirarnos desde un lugar insólito. Porque solo observando nuestro sueño, o la falta del mismo, podemos preguntarnos si lo que nos mantiene despiertos es la causa o la conse­cuencia de un indudable malestar social.

Isaac Rosa brinda una original novela que refleja con nocturnidad y alevosía las heridas de un tiempo en el que el dormir se ha convertido en un objeto de deseo. Una lectura fascinante, que atrapa como un mal sueño, escrita con la extraña lucidez de una noche en vela.