Isabel Gallardo dimite de la ejecutiva del PSOE de Jerez por "coherencia y honestidad"

La delegada de Turismo, Comercio y Consumo en el anterior gobierno de Mamen Sánchez, Isabel Gallardo, ha anunciado su dimisión como miembro de la ejecutiva del PSOE de Jerez, decisión que que justifica en razones de "coherencia y honestidad interna, y con la militancia".

La renuncia de Gallardo se produce tras la derrota en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo de los socialistas jerezanos, de cuya candidatura fueron excluidos la ex delegada de Turismo y otros dos miembros del anterior gobierno local, en concreto Juan Antonio Cabello y Francisco Camas.

Precisamente, la ex concejal socialista vincula su decisión a los "lamentables resultados" del PSOE en las elecciones municipales del 28 de mayo, "que deben hacernos reflexionar si, al menos, debemos poner nuestros cargos orgánicos a disposición de la militancia", añade en un comunicado.

Del mismo modo, entre las razones que la han llevado a tomar esta decisión esgrime "la honestidad y el respeto" hacia los miembros de la agrupación socialista, a la que muestra su agradecimiento y a la que se siente "profundamente vinculada", motivo por el que subraya que "merecen un actuar en consonancia con los principios y valores que promulgamos, y que constituyen nuestro código ético".

Gallardo se muestra convencida de "haber cumplido leal y desinteresadamente estosaños" y de que su decisión "es lo mejor que puedo hacer por nuestras amadas siglas", y apostilla que "continuaré en la lucha de nuestras ideas y valores, como siempre, desde la militancia de base".

Fractura interna tras la derrota electoral

Cabe recordar que Isabel Gallardo fue la militante más votada como candidata al Congreso y la segunda al Senado en la asamblea extraordinaria de la agrupación socialista jerezana para la formación de sus listas al Congreso en las elecciones generales del pasado 23 de julio, votación no vinculante a la que no concurrió la secretaria general del PSOE de Jerez, ex alcaldesa y ya diputada electa Mamen Sánchez, designada por el partido como número 2 de la lista del PSOE de Cádiz al Congreso.

Aquellas 'primarias', en las que los candidatos afines a Mamen Sánchez apenas lograron apoyos, evidenciaron la fractura interna de los socialistas jerezanos tras los malos resultados de las elecciones municipales, discrepancias por otra parte habituales en el proceso de reorganización tras una derrota electoral.