Isaías, 53: La Cartuja como siervo doliente. Intervenciones arqueológicas y de rehabilitación

La Cartuja de Jerez, en su estado de ruina y silencio, recuerda al Varón de Dolores del profeta Isaías: “Despreciado y desecho entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto” (Is 53, 3).

Así como el Siervo doliente fue desfigurado hasta no tener atractivo ni hermosura, la Cartuja también fue ultrajada hasta desvanecerse su esplendor. Sus muros agrietados, y su piedra vencida por el tiempo son como las llagas del Varón: heridas visibles que narran una historia de abandono, por parte de quien se apropió de ella.

Haremos un recorrido por los años de abandono, expolio y ruina de la Cartuja Jerezana. Un tiempo de desafortunadas experiencias, especialmente a partir del siglo XIX.

No es hasta la llegada del arquitecto jerezano Francisco Hernández Rubio, a principios del siglo XX, que se toma conciencia de la necesidad de actuar en este emblemático monumento, declarado Monumento Histórico Artístico en 1856.

A partir de aquí, se comienza la que denominamos “época de recuperación”, en la que expondremos las actuaciones llevadas a cabo para su restauración, centrándonos en las últimas intervenciones realizadas por nosotros y en las que tenemos proyectadas.

Pero La Cartuja es también un espacio arqueológico, y revisaremos los hallazgos y las últimas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el conjunto monumental.

Por último, planteamos una serie de acciones que creemos imprescindibles para la supervivencia de este tesoro patrimonial, indudablemente, una herencia que estamos obligados a mantener, por nosotros y por las generaciones venideras.

Con esta conferencia de D. Miguel Ángel López Barba y D. Diego Bejarano Gueimúndez continuamos el ciclo “Jerez, siempre”. La presentación de los ponentes estará a cargo del académico de número D. Javier J. López de Eguileta.

El acto tendrá lugar en nuestra sede social, c/ Consistorio 13, el martes 2 de diciembre a las 19:30, con libre acceso hasta completar el aforo.