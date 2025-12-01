La Cátedra de Flamencología participa en el V Centenario del Puente de la Cartuja con una conferencia sobre la Nochebuena

La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez, como institución académica y cultural de la ciudad, ha querido sumarse a los actos asociados con el V centenario del puente de La Cartuja. Dichos actos han venido desarrollándose durante todo el año con la colaboración del Ayuntamiento y distintas instituciones como Ateneo de Jerez, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Ecologistas en Acción, Asociación Tempul, Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz (ASPHA), Sociedad Gaditana de Historia Natural o la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes.

Para ello, nuestra entidad ha programado la conferencia ‘Si el río de Cartuja fuera de vino…Cantos de tradición oral en la Nochebuena de Jerez’, que tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre a partir de las 18.30 horas y con libre acceso en el Museo Arqueológico. La ponencia correrá a cargo de Manuel Naranjo Loreto, etnomusicólogo y secretario de la Cátedra de Flamencología de Jerez.

El amplio corpus de villancicos, canciones y coplas que se enmarcan en la Nochebuena de Jerez muestra, a todas luces, un rico repertorio basado en narraciones de corte religioso, a las que se les sumaba un nutrido elenco de textos poco piadosos, de carácter profano y de asunto satírico, anticlerical y hasta misógino, propios del repertorio erótico-burlesco.

Aunque estas piezas bien podían estas encuadradas en otros ciclos festivos, dejaron de ser funcionales, y con el paso del tiempo, en aras de sobrevivir, hubieron de arrinconarse en el período de Adviento.

El repertorio jerezano no es exclusivo, muchas de estas piezas viven en variantes a lo largo de la península, en las islas, en Iberoamérica y en la tradición sefardí, ello nos indica que antaño el romancero, las coplas y las canciones de tradición oral llegaron a trasegar por sinuosos caminos y habitaron en los desvanes de la memoria de los habitantes de nuestros pueblos y ciudades.

El río de Cartuja, nuestro Guadalete, tras cumplir cinco centurias y su puente sirven de excusa para evocar esa literatura de tradición oral de todo tiempo y lugar que antaño entonaron esos viajeros andariegos que lo cruzaron.