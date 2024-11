Izquierda Unida lleva al Parlamento las obras pendientes del IES Lola Flores

Izquierda Unida da un paso más al respecto de la situación que vive el IES Lola Flores y llevará a votación en la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de este jueves, 21 de noviembre, una Proposición No de Ley, a través del grupo parlamentario Por Andalucía e impulsada por Izquierda Unida, para la ejecución inmediata y sin más demora de los trabajos de ampliación de las instalaciones del centro educativo, conforme al proyecto redactado y aprobado en el 2020 y enmarcado en el Programa de Infraestructuras. Para la coalición de izquierdas no tiene ningún sentido que la alcaldesa, María José García-Pelayo, asegure que las obras del centro son una prioridad porque hay concienciación al respecto al mismo tiempo que acaban de aprobarse los presupuestos de la Junta para el año 2025 y estas obras no están incluidas.

Para IU es una nueva “tomadura de pelo” porque inmediatamente después de que García-Pelayo la pasada semana, durante su primera visita al centro desde que comenzasen las reivindicaciones, asegurase que las obras eran una prioridad para el PP y el gobierno de Moreno Bonilla, la propia delegada de Educación en Cádiz, Isabel Paredes, ha anunciado que aunque son una prioridad todo dependerá de la disponibilidad presupuestaria, en unos presupuestos recién aprobados en los que estos trabajos no están contemplados. En este sentido, la coalición de izquierdas asegura que “ha llegado el momento de dejar de marear la perdiz y que se pongan manos a la obra y lo pueden demostrar votando la PNL que Izquierda Unida, a través del grupo Por Andalucía, presentará en la próxima comisión”.

Desde que comenzasen las clases del presente curso escolar e iniciasen con fuerza las reivindicaciones por parte del AMPA, la comunidad educativa y el propio alumnado, los gobiernos del PP tanto en el Ayuntamiento de Jerez como en la Junta de Andalucía no han pasado de las palabras y de las promesas al respecto de las obras pendientes del IES Lola Flores.

Por este motivo, Raúl Ruiz-Berdejo, concejal de IU del grupo municipal La Confluencia en el Ayuntamiento de Jerez, explica que “vamos catorce años tarde y ya no nos valen ni sus palabras ni sus promesas” porque ha llegado “el momento de los hechos”. El portavoz de Izquierda Unida en Jerez asegura que “la paciencia tiene un límite” y “queremos que el PP pase de las buenas palabras a comprometerse en sede parlamentaria a ejecutar de una vez las obras necesarias para acabar con los barracones” y que se comience de forma inmediata.

Izquierda Unida defiende que es completamente comprensible el hartazgo del IES Lola Flores porque las constantes demoras, los continuos incumplimientos y los desplantes por parte de todos los organismos institucionales exceden los límites de toda prudencia. Como ya hemos denunciado en anteriores ocasiones, el alumnado del centro sigue condenado a recibir las clases en las aulas prefabricadas donde las temperaturas son extremas tanto en invierno como en verano, donde hay inundaciones, muchísimo ruido, mala iluminación y continuas filtraciones de agua por las paredes, cerca de enchufes, proyectores y calefactores. Estas condiciones, no sólo no son dignas de una educación de calidad, sino que ponen en riesgo la integridad tanto del profesorado como del alumnado del centro y “esto no puede seguir permitiéndose”.