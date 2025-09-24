Jaime Rocha presentará en el Casino Jerezano 'Misiles para la ETA'

La sede del Casino Jerezano albergará este jueves. 25 de septiembre, a las 19,30 horas, la presentación-conferencia del libro 'Misiles para la ETA' de Jaime Rocha. El autor estará acompañado por la periodista de Diario de Jerez (Grupo Joly) Arantxa Cala. El acto forma parte del programa de actos conmemorativo por el 175 aniversario del Casino.

Esta cuarta novela de Jaime Rocha (Larache, 1942) narra una operación contra la banda terrorista ETA desarrollada en 1986. Fue una operación en la que participaron los servicios de inteligencia norteamericano (CIA) y el israelita (MOSSAD), así como los cuerpos policiales españoles (Guardia Civil) y franceses. Fue un duro golpe para la ETA en los años de plomo de la banda terrorista.

Jaime Rocha Rodríguez está especializado, como escritor, en novelas de espionaje. Además de este, ha publicado Operación El Dorado Canyon, (2020), El Muro (2021), Alta traición (2022) y No es país para cuerdos.

Fue militar y miembro de los servicios de inteligencia españoles (exagente del CESID – CNI). En la Armada Española se especializó en la escuadrilla de aviones Harrier y en diferentes buques, alcanzando el rango de capitán de navío. En 1979 ingresó como agente operativo en el ya extinguido Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), conocido actualmente como Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y fue destinado inicialmente en Cádiz. Tras esta etapa fue trasladado y ejerció como responsable de la División de Redes Clandestinas del Magreb. También fue responsable del centro en la Embajada española de la antigua Checoslovaquia y fue Jefe del Área de Europa y América del Norte, siempre a las órdenes del entonces director, el general Emilio Alonso Manglano.