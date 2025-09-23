Nace en Jerez la Sociedad Literaria Sherlock Holmes

Los fundadores de la Sociedad, Adrián Otero y Margarita Lozano, en la librería El Laberinto.

Jerez contará desde ahora con una entidad cultural dedicada a la literatura, la historia y la divulgación cultural de la mano de uno de los personajes más universales de la narrativa: Sherlock Holmes.

La Sociedad Literaria Sherlock Holmes se presentará oficialmente el próximo jueves 25 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Palacio de Villapanés, con el propósito de convertirse en un punto de encuentro para amantes de la literatura victoriana y de las actividades culturales con un enfoque creativo y participativo.

Logotipo de la nueva sociedad.

La Sociedad está impulsada por la escritora Margarita Lozano y el librero Adrián Otero, socios fundadores y promotores de la iniciativa, unidos por su pasión por Conan Doyle y su célebre detective. Entre sus objetivos están la organización de conferencias, clubes de lectura, rutas literarias, representaciones teatrales y publicaciones propias.

Primera publicación: 'El bazar deportivo'

Coincidiendo con la presentación, la Sociedad Literaria Sherlock Holmes lanza su primera publicación: El bazar deportivo, un breve relato de Arthur Conan Doyle que hasta ahora había pasado desapercibido en castellano.

Se trata de una edición 100% jerezana, ya que la traducción, la edición y la impresión se han realizado íntegramente en la ciudad. Con un formato de minilibro, esta obra supone el inicio de una línea editorial propia de la Sociedad, que pretende rescatar textos poco conocidos del creador de Sherlock Holmes y acercarlos al público local y nacional.

Una apuesta cultural para Jerez

La presentación de la Sociedad y de esta primera publicación supone el comienzo de un proyecto cultural que aspira a sumar esfuerzos con otras entidades y a enriquecer la vida cultural de Jerez con propuestas novedosas y de marcado carácter literario.