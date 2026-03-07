Javier Muñoz y Ana Soto, V Premio Pilar Plá Pechovierto a la Excelencia

Bodegas El Maestro Sierra ha acogido este sábado el acto de entrega de los V Premios Pilar Plá Pechovierto al Emprendimiento y la Excelencia, una cita ya consolidada que rinde homenaje a la figura de la extraordinaria bodeguera y a los valores a los que consagró su labor.

En esta quinta edición, el Premio a la Excelencia ha sido entregado a Javier Muñoz y Ana Soto, fundadores del histórico restaurante jerezano La Carboná, en reconocimiento a una trayectoria marcada por la calidad, la constancia y la capacidad de transmitir un legado gastronómico que ha sabido evolucionar manteniendo sus raíces, ahora en manos de su hijo.

El galardón fue concedido por unanimidad por el jurado, que ha destacado la trayectoria de unos emprendedores de largo recorrido que han transmitido el legado y mostrado el camino, casi sin que se note; permitiendo que el proyecto haya adquirido una dimensión nueva partiendo de unas bases que eran ya extraordinarias.

Durante el acto, celebrado en la sede de la bodega en la plaza Silos, la propietaria de Bodegas El Maestro Sierra y presidenta del jurado, María del Carmen Borrego Plá, ha destacado la contribución de sus fundadores, de ambos, a la proyección de la cocina jerezana y sobre todo, de los vinos de Jerez.

Por otro lado, hay que recordar que el Premio Pilar Plá Pechovierto al Emprendimiento fue declarado desierto en esta edición a criterio unánime del jurado al considerar que las candidaturas presentadas contaban ya con una trayectoria consolidada, lo que se alejaba del objetivo del galardón, concebido para apoyar iniciativas que se encuentran en sus primeras fases de desarrollo.

En cuanto a la dotación económica de premio, que asciende a 1.000 euros, ha sido entregada a Cruz Roja, con el objetivo de colaborar en la reparación de los daños ocasionados por el temporal que recientemente ha afectado a Andalucía y especialmente a Jerez, contribuyendo así a apoyar a las familias más perjudicadas. En su nombre, este importe ha sido recogido por su presidenta provincial, Carmen de Lara, quien ha destacado la entrega del voluntariado que forma parte de la entidad.

El jurado de esta quinta edición ha estado compuesto por Sergio Nieto, de Casa Martín 1920 de Grazalema -premiado al Emprendimiento en la tercera edición-; Nela García, emprendedora y conocedora del tejido empresarial jerezano; Rosario Ortiz, Ana Cabestrero y María del Carmen Borrego Plá, presidenta del jurado.

El acto ha contado con una nutrida presencia institucional y social de entre la que destacan la de los delegados municipales del Ayuntamiento de Jerez Agustín Muñoz y la citada Nela García; y el cierre musical por parte de Benjamín Rodríguez y Manuel Rodríguez, chelistas, profesor y alumno del Conservatorio Joaquín Villatoro de Jerez.

Los Premios Pilar Plá Pechovierto se convocan anualmente en memoria de doña Pilar Plá, figura fundamental en la historia de Bodegas El Maestro Sierra y referente del trabajo, la constancia y el compromiso con Jerez y su cultura del vino.