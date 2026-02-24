Javier Ocaña impartirá en Jerez un taller sobre procesiones y cofradías en el cine

Ateneo Siglo XXI de Jerez se suma al ciclo cultural 'Spe Lucis', organizado por el Ayuntamiento de Jerez. Y es que "dada la importancia que la Semana Santa tiene para nuestra ciudad, en el campo de la religiosidad y también como evento cultural de gran repercusión", Ateneo Siglo XXI organiza para el próximo 10 de marzo un taller-curso de cine en la Sala Compañía de Jerez, titulado 'Las procesiones y cofradías en el cine'. Tendrá una duración de tres horas (de 18:00 a 21:00 horas).

Se trata de un recorrido en orden cronológico sobre cómo se ha acercado el cine español a la Semana Santa y a sus procesiones. El taller será impartido por el profesor y crítico de cine de El País Javier Ocaña. Además, es presentador de películas y contertulio de coloquios en el programa 'Historia de nuestro cine' en la 2 de TVE y lleva muchos años impartiendo cursos por toda España.

Cartel del taller.

Este taller es una propuesta innovadora que conjuga la magia del cine con una de las tradiciones más arraigada de Jerez. Las entradas se podrán retirar en las librerías El Laberinto y La Luna Nueva o el mismo día en la entrada, con el pago de un donativo de 5 euros.

La actividad se promociona con un cartel en el que destaca la imagen del fotógrafo ateneísta Antonio Herrera.