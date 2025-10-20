Jerez acoge con éxito el XXXII Simposio de la Sociedad Española de Estudios Árabes (SEEA)

Jerez fue sede este pasado fin de semana del XXXII Simposio de la Sociedad Española de Estudios Árabes (SEEA), un encuentro anual que en esta ocasión contó con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez y de la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura, así como con la colaboración del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ), el Museo Arquelógico Municipal y la Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes.

La coordinación corrió a cargo de Jorge Lirola, presidente de la SEEA; Paco Barrionuevo, del CEHJ, y también director del Museo Arqueológico Municipal; y Miguel Ángel Borrego, miembro de la SEEA y del CEHJ.

Público asistente al simposio.

El simposio ofreció un programa de gran nivel en todas sus sesiones, con ponencias que reflejaron tanto la diversidad temática como la solidez investigadora del arabismo en España. Como es tradición en cada ciudad anfitriona, se incluyeron asimismo aportaciones vinculadas al ámbito local: el arqueólogo municipal Laureano Aguilar abordó las murallas y el alcázar jerezanos, mientras que Miguel Ángel Borrego presentó una panorámica sobre los ulemas de Šarīš y su proyección cultural en época andalusí.

Junto a ellas, el profesor Jorge Lirola presentó la base de datos digital al-Andalus Hispania, herramienta de referencia para la investigación histórica, y Antonio Rodríguez Figueroa mostró los resultados de su estudio sobre los ríos andalusíes a partir de este mismo recurso. Asimismo, Roberto Pocklington dio a conocer su libro sobre pautas para el estudio de la toponimia árabe hispánica.

Un momento especialmente señalado fue la intervención de Carmen Ruiz Bravo-Villasante, que presentó el proyecto Paljordán – Museo de Palestina. Esta iniciativa cultural y antropológica nace con la vocación de preservar y difundir el patrimonio material e inmaterial del pueblo palestino, hoy amenazado por el olvido y la apropiación. Paljordán, concebido como museo vivo y plataforma de intercambio, combina su presencia digital con exposiciones y actividades en distintas ciudades españolas. El proyecto invita, además, a la ciudadanía a hacerse amiga de Paljordán o colaborar mediante donaciones, contribuyendo así al sostenimiento de sus actividades culturales y de memoria. La elección de Carmen Ruiz Bravo-Villasante como nueva presidenta de la SEEA al día siguiente supuso un respaldo significativo a esta línea de compromiso.

El sábado por la mañana se falló el Premio SEEA de Investigadores Noveles, con un nivel muy alto en todas las intervenciones. Los finalistas fueron Salamo Barceló Ventayol, con una edición crítica del Manẓūma fī l-ʿaqāʾid al-sitt wa-l-sittūna de al-Šayj Mā al-ʿAynayn; Pablo García López, con un trabajo sobre el rap como forma de resistencia palestina; y Águeda Mancilla García, que presentó un estudio sobre la potestad judicial del sultán en la Granada nazarí. El jurado otorgó el galardón a esta última, si bien los tres trabajos mostraron un nivel excelente y suscitaron gran interés.

La jornada continuó con intervenciones como las de Jaime Sánchez Ratia, sobre la traducción del Kitāb al-ʿAŷāʾib de al-Qazwīnī, y Salvador Peña Martín, sobre las monedas almorávides. Por la tarde, la asamblea de la SEEA celebró su reunión anual, eligiendo a Carmen Ruiz Bravo-Villasante como nueva presidenta. Tras la reunión, los participantes realizaron una visita al Museo Arqueológico, y el domingo, al Alcázar de Jerez, ambas guiadas por Laureano Aguilar.

El balance ha sido muy positivo, confirmando a Jerez como referente nacional en los estudios árabes y poniendo de relieve que iniciativas como Paljordán demuestran que la investigación sobre al-Andalus puede contribuir a la defensa del patrimonio y de la memoria cultural de los pueblos en la actualidad.