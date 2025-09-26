Jerez acoge unas jornadas de Spain Convention Bureau destinadas al mercado polaco

Las Jornadas Inversas de Spain Convention Bureau (SCB) para el mercado polaco se han celebrado esta semana, de miércoles a viernes, en Jerez. En concreto, lo ha hecho antes del ‘workshop’ celebrado en los Museos de La Atalaya con diez mesas de trabajo en la que cada trece minutos los participantes han ido rotando.

Los integrantes del programa son un grupo de nueve agentes polacos, un técnico de la Oficina de Turismo de España en Varsovia, un técnico de Spain Convention Bureau y ocho convention bureaus de destinos socios (Ibiza, Sitges, Salamanca, Benidorm, Gran Canarias, Málaga, Chiclana y Jerez).

A mediados de mayo 2025, Spain Convention Bureau lanzó una propuesta dirigida a todos los destinos españoles socios para que ofrecieran candidaturas para celebrar una Jornadas Inversas para agentes de viajes polacos especializados en Turismo MICE. En junio del presente año SCB confirmó que la seleccionada fue la propuesta de Jerez siendo elegida sede de estas jornadas.

Desde la oficina de Turismo del Ayuntamiento de Jerez se comenzó a trabajar conjuntamente en un programa de actividades atractivo para que los participantes no sólo conozcan la oferta de Jerez como destino MICE sino que se realicen actividades interactivas que implementen la experiencia. En este sentido, los participantes han visitado las Bodegas Tío Pepe, el Circuito de Jerez, Hotel Montecastillo Golf Resort con un clinic de Golf, el centro histórico de Jerez o conocerán el espectáculo de la Real Escuela Ecuestre ‘Como bailan los caballos andaluces’, entre otras actividades.

El Spain Convention Bureau (SCB) es una red de entidades locales que agrupa en la actualidad a 65 destinos de congresos. Se constituyó en 1984 en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como una sección especializada con la denominación de Sección Española de Ciudades de Congresos. Estos 65 destinos repartidos por toda la geografía española (entre ellos Jerez) disponen de recursos humanos y técnicos suficientes para la organización de reuniones y eventos, dirigidos a un aforo mínimo de 500 personas. También, en colaboración con el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y las respectivas Oficinas de Turismo en el Exterior (OET), organiza periódicamente actividades de promoción internacional.