Jerez acogerá un encuentro internacional sobre la conservación del águila imperial ibérica

Jerez de la Frontera será, los días miércoles 14 y jueves 15 de enero de 2026, el punto de encuentro de los principales expertos en conservación de grandes rapaces de España, Marruecos y Reino Unido.

Bajo el título ‘Lecciones para la conservación de grandes rapaces: el caso del águila imperial ibérica como modelo’, las jornadas reunirán a investigadores, técnicos y responsables institucionales para analizar los avances logrados y los nuevos retos en la protección de estas especies.

Con un alto nivel científico y de gestión, el encuentro está concebido como un espacio de trabajo donde confluyen la experiencia de la comunidad investigadora, la administración ambiental y el sector privado para avanzar en estrategias de conservación comunes.

La inauguración oficial contará con la participación de Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; Miguel Ferrer, presidente de la Fundación Migres; Carlos Javier Rodríguez, delegado institucional de Statkraft en Andalucía; y Miguel Montero, director general de Texla Renovables.

Dos jornadas para avanzar en la conservación desde la ciencia y la cooperación

Jornada del miércoles 14 de enero

La primera jornada estará dedicada a la recuperación del águila imperial ibérica, considerada uno de los mayores éxitos de conservación en Europa. En ella se abordarán cuestiones como la situación actual de la especie en Andalucía y los avances de la reintroducción en Cádiz: resultados y retos.

Participarán, en este día, entre otros, Miguel Ferrer y Virginia Morandini, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Agustín Madero, quien fue responsable de la especie durante más de 20 años en Andalucía, abordarán el contexto y los primeros esfuerzos de conservación de la especie; José Rafael Garrido y Diego García, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA); Ian Newton, investigador emérito del Centre for Ecology & Hydrology (CEH) del Reino Unido, referente mundial en ecología de aves; y Des Thompson, de la Royal Society ofEdinburgh (RSE), academia nacional de ciencias y humanidades de Escocia, institución independiente que asesora al Parlamento escocés y promueve la excelencia en investigación y políticas públicas orientadas al bienestar ambiental.

A ellos se sumarán expertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor red ambiental del mundo, que agrupa a más de 1.400 organizaciones gubernamentales y científicas de 160 países.

Además, ese mismo día 14 especialistas de Marruecos presentarán los avances de cooperación transfronteriza en el seguimiento de la especie. En concreto, estarán presentes Zouhair Amhaouch, jefe del departamento de Parques Nacionales y Áreas Protegidas en la Agencia Nacional de Agua y Bosques de Marruecos; Latifa Sikli, funcionaria de ANEF; y Rachid El Khamlichi, presidente de AMPOVIS (Asociación Marroquí de Protección de las Aves y la Vida Silvestre).

Jornada del jueves 15 de enero

La jornada del día 15 estará centrada en el estado de conservación de otras grandes rapaces: el águila real (Aquila chrysaetos), el águila perdicera (Aquila fasciata), el águila pescadora (Pandion haliaetus), el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) y el pigargo europeo (Haliaeetus albicilla).

Entre los ponentes figuran Jesús Bautista (presidente de Wilder South), Íñigo Fajardo (CSMA), Carlos Torralvo (Fundación Migres), José Manuel Quero (Parque Natural Sierra de Grazalema), y de nuevo Virginia Morandini y Miguel Ferrer (CSIC).

Cada jornada concluirá con una mesa redonda. La primera sobre los factores clave en el éxito de la recuperación del águila imperial ibérica, y la segunda sobre las lecciones aprendidas para la elaboración de un plan regional de conservación de grandes rapaces en Andalucía.

Este encuentro constituye un referente pionero de colaboración público-privada, con el objetivo de poner en valor el éxito de la reintroducción del águila imperial en Andalucía, compartir experiencias y resultados de programas de conservación, y fortalecer la cooperación entre administraciones, investigadores y empresas.El Rancho, un modelo de integración entre energía renovable y biodiversidad

El workshop forma parte del ambicioso Plan de Conservación de la Biodiversidad desarrollado en la planta solar El Rancho, promovida por Statkraft y con la dirección ambiental y coordinación técnica de Texla Renovables, en colaboración con la Fundación Migres y con el consenso de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Con una inversión total de cerca de dos millones de euros durante la vida útil de la planta, el plan contiene, entre otras acciones, medidas de apoyo al programa de conservación y recuperación de esta especie, incluyendo el seguimiento, la revisión de nidos, o la prospección de nuevas zonas de nidificación. Además de la instalación de

bebederos y posaderos para aves, cajas nido, refugios de quirópteros y la restauración de 12 hectáreas de vegetación autóctona para favorecer polinizadores.

La planta solar fotovoltaica El Rancho, ubicada en el municipio de Jerez de la Frontera, cuenta con una potencia instalada de 44,5 megavatios (MW) y es capaz de producir la energía suficiente para abastecer el consumo medio anual de más de 30.000 familias.

En cuanto al impacto socioeconómico del proyecto en el territorio, Statkraft ha invertido cerca de 50 millones de euros en su desarrollo, priorizando la contratación local, con lo que 64 de los 282 trabajadores contratados proceden de Jerez de la Frontera y 123 de la provincia de Cádiz, un 44% del total del empleo generado. Además, la empresa ha realizado compras a 58 empresas locales por un total de 1,6 millones de euros.