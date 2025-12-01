Ministerio de Transportes y Ayuntamiento se reunirán a mediados de diciembre por las infraestructuras pendientes en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se reunirá el próximo 16 de diciembre con varios altos cargos del Ministerio de Transportes para abordar las infraestructuras pendientes que tiene el Estado en Jerez. La AP-4 o la mejora de las infraestructuras ferroviarias en la ciudad serán algunos de los temas que se abordarán en este encuentro.

Fuentes municipales confirmaron que el Ministerio ya han concertado un encuentro con la regidora tras las cartas remitidas en los últimos meses al ministro de Transportes, Óscar Puente —se apuntan que han sido seis las misivas—. Las reuniones se realizarán con la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, y con los directores generales de Carreteras y del Sector Ferroviario, Juan Pedro Fernández Palomino y Carlos Juárez Cólera, respectivamente.

En los escritos remitidos al Ministerio de Transportes, la alcaldesa solicitaba este encuentro con el fin de "abordar los asuntos de máxima prioridad para nuestra ciudad en materia de infraestructuras de transporte". En ella, se apuntaba, además, que se considera "imprescindible" coordinar con el Ministerio las actuaciones pendientes que afectan directamente al presente y al futuro de Jerez y de toda su área de influencia".

García-Pelayo le reprochaba al ejecutivo central en la misiva que "la falta de avances en estas cuestiones genera una creciente preocupación" de ahí que solicitara la reunión "que permita continuar trabajando en estos proyectos estratégicos que no admiten más demoras".

A día de hoy hay algunos proyectos que están siendo redactados por el Ministerio de Transportes en materia de infraestructuras. En materia de carreteras, la administración central encargó a finales de 2022 el proyecto para construir una nueva autovía que conecte la autopista AP-4 con la A-4 por el norte del Aeropuerto de Jerez. Teóricamente, el Ministerio ya debe contar con la propuesta técnica, que también está en fase de obtención de la actuación ambiental.

Mientras tanto, el Ministerio descarta, a corto y medio plazo, ampliar a tres carriles la autopista AP-4 en el tramo que discurre por Jerez. Por el momento, se han priorizado los tramos comprendidos entre Las Cabezas de San Juan y Sevilla al considerar que soportan una mayor intensidad de tráfico. Tampoco se ha avanzado en la mejora del enlace de la autopista con la A-381 (autovía Jerez-Los Barrios) en las inmediaciones del Monasterio de La Cartuja, uno de los proyectos que se anunció cuando el Ministerio presentó un plan para mejorar la capacidad de la AP-4 tras la liberalización del peaje.

Eso sí, y aunque haya voces que continúen exigiéndolo, no está contemplado el desdoble de la antigua N-4 entre Jerez y Los Palacios. El Ministerio ha descartado esta actuación en numerosas ocasiones dado que considera que la provincia ya tiene una conexión de alta capacidad gratuita con Sevilla con el fin del peaje en la AP-4.

Más avanzada se encuentran algunas de las inversiones en materia de ferrocarriles. Así, se ultima el proyecto para construir un nuevo apeadero de tren en la zona norte de la ciudad, concretamente en la avenida Caballero Bonald. Este se ha rediseñado tras aceptar Adif, la administradora de infraestructuras ferroviarias, ha aceptado la solicitud realizada por el Ayuntamiento de reformular la propuesta de diseño. Eso sí, por el momento no hay fecha de ejecución.

También se abordará la integración de la vía del tren en el único tramo que aún no se ha intervenido, el comprendido entre la estación y la zona sur de la ciudad. La idea es que ambas administraciones firmen un convenio que permita facilitar el paso entre el Parque Atlántico y Vallesequillo —actualmente la única conexión es la del Puente de Cádiz—.