Jerez acogerá en octubre la Bienal Internacional de la Tauromaquia

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y una delegación de la Fundación Cultura Taurina de Jerez, formada por su presidente, Rafael Valenzuela, los vocales Juan Pedro Peña y Jerónimo Cornejo, y Marciano Breña, colaborador de la entidad, han mantenido un encuentro en el que han ofrecido detalles de sus objetivos, actividad y próximos proyectos.

La presidenta ha mostrado su disposición a colaborar en lo posible con esta organización, y ha recordado otras acciones que emprende la Diputación en esta materia, a través de programas con las escuelas taurinas y ayudas para infraestructuras y eventos relacionados con el mundo del toro, “por la importancia que tiene en la cultura y la economía gaditana y en la tradición ganadera de la provincia”.

Sobre la mesa ha estado la celebración de la Bienal Internacional de la Tauromaquia en el Alcázar de Jerez, del 24 al 26 de octubre, un evento que organiza Tauromundo y que en su sexta edición se celebrará por primera vez fuera de Ronda.

La Fundación actualmente ocupa la parcela de 8.000 metros cuadrados de la avenida Ámsterdam donde se ubica la Plaza de Toros Portátil de Jerez. Allí tienen el proyecto de ubicar el Centro de Divulgación y Aprendizaje de la Cultura Taurina, y que vuelva la actividad a la Escuela Municipal de Tauromaquia, para dar a conocer toda la diversidad de este ámbito. Un espacio para exponer la tauromaquia en todas sus vertientes, desde la sostenibilidad de las dehesas donde se crían los toros, a la plaza donde se lidian.