Jerez activa el Plan de Emergencias ante la crecida del Guadalete y las alertas por lluvias

El Ayuntamiento de Jerez ha anunciado esta noche que, a partir de las 00.01 horas de este miércoles 27 de enero, se activa el Plan Territorial de Emergencia Local (PTELJerez) en Fase de Preemergencia y Situación Operativa 0.

Para ello, la alcaldesa María José García-Pelayo ha firmado una resolución en la que se recoge lo siguiente: "Ante los diferentes avisos emitidos por Agencia Estatal de Meteorología con METEOALERTA (Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos) por lluvia y viento, tanto en la campiña Gaditana, como en Grazalema, el volumen alcanzado por el pantano de Bornos, el desembalse del pantano de Arcos y la subida de nivel del río Guadalete que ha pasado a Nivel 1 'amarillo' es por ello que, en uso de las competencias que tengo atribuidas como Directora del Plan Territorial de Emergencias Local, he tenido a bien decretar activar el Plan Territorial de Emergencias Local (PTELJerez), en Fase de Preemergencia y en Situación Operativa 0, desde las 00.01 horas del 28 de enero de 2026".

Una resolución que será traslada a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Hay que recordar que el Guadalete ha superado esta tarde los cuatro metros (nivel amarillo) y no es hasta los cinco metros (nivel naranja) cuando existe mayor riesgo de inundaciones. Pasadas las nueve de esta noche, el río se mantenía a 4,4 metros. No obstante, el cauce se verá afectado en las próximas horas por la llegada del agua desembalsada desde este mediodía del pantano de Bornos, lo que podría provocar una crecida, tras el aumento de estos días debido a las lluvias y a la salida de agua de la presa de Arcos.