Jerez, en aviso naranja por fuerte viento este miércoles ante la llegada de la borrasca Kristin

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja en Jerez el aviso previsto por fuertes vientos para este miércoles. En concreto, el aviso estará vigente de tres de esta madrugada a las tres de la tarde de este miércoles 28 de enero. Podrían registrarse en toda la campiña rachas de viento, de componente oeste, de hasta 90 kilómetros por hora, tras la llegada de una nueva borrasca de alto impacto denominada Kristin. Igualmente, están previstas precipitaciones a lo largo de toda la jornada, aunque sin avisos vigentes por peligro.

Tras conocerse la información, el Ayuntamiento de Jerez ha confirmado que mantendrá, por segundo día consecutivo, el cierre de parques e instalaciones municipales al aire libre, así como el cementerio y el Zoobotánico, como medida preventiva. La misma decisión ha tomado la Diócesis que no abrirá este miércoles tampoco el Monasterio de La Cartuja.

Kristin llega a la ciudad tras el paso de la borrasca Joseph que ha dejado en la ciudad este martes casi 23 litros por metro cuadrado, principalmente durante la mañana, y rachas de viento de hasta 82 kilómetros por metro cuadrado. Como consecuencia, la Policía Local ha realizado 35 intervenciones en coordinación con las distintas delegaciones municipales.