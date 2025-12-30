Previsión del tiempo para el día de Reyes Magos en Jerez

A horas de tachar el último día del calendario 2025, muchas familias ya tienen puesta su mirada en el día más mágico del año, el 5 de enero. La tarde de cabalgata y la noche de ilusión cierran la Navidad por todo lo alto, por lo que el tiempo es esencial para disfrutar de esa jornada.

Aún es pronto para saber a ciencia cierta cómo 'despertará' el 5 de enero, pero sí que ya adelantan que llega la inestabilidad para el fin de semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, a partir del viernes la probabilidad de precipitaciones llega a Jerez, alargándose las lluvias para, al menos, los dos días siguientes. La web eltiempo.es, que informa de la previsión para los próximos 14 días, ya recoge riesgo de lluvia el 5 de enero en el tramo de la mañana y primera hora de la tarde.

Avance del tiempo en Jerez desde la web el tiempo.es.

La web eltiempo.com (Meteored) también prevé riesgo de precipitaciones para el 5 de enero, con un 60% de probabilidad en horario de mañana hasta las 13 horas aproximadamente, cuando baja el riesgo dejando una tarde de nubes pero sin agua.

Con esta primera información que hay sobre el tiempo para el 5 de enero, lo que se deduce es que habrá un inicio de fin de semana muy inestable y que, con suerte, las lluvias serán inexistentes o débiles a partir de la media mañana del domingo, permitiendo una feliz tarde de Reyes de Magos por las calles de Jerez.