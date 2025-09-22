Jerez: baja la criminalidad convencional y sube la cibercriminalidad en el segundo trimestre de 2025

La criminalidad bajó en Jerez un 8,7% en el segundo semestre del año con respecto al mismo período de 2024 según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que refleja que los delitos cibernéticos -estafas informáticas y otros- subieron casi un 3%. En total, según los datos recabados de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Autonómica, en este segundo trimestre se contabilizaron un total de 5.512 infracciones penales de las que 4.107 se catalogan como criminalidad convencional y 1.405 como cibercriminalidad o infracciones penales cometidas en o por medios cibernéticos.

Cabe reseñar que la estadística del Ministerio del Interior refleja el conjunto de infracciones penales que han sido conocidas por las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien por medio de denuncia interpuesta o por actuación policial realizada en labores preventivas o de investigación.

Estos datos fueron subrayados por Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz, el pasado lunes en la entrega de los Diplomas acreditativos de la Medalla de Oro de la ciudad de Jerez a los agentes de la Policía Nacional de la comisaría jerezana, destacando el orgullo ciudadano y referida bajada de la criminalidad.

En la comparativa con 2024, las infracciones penales han bajado un 6,0% en 2025 entre la bajada de la criminalidad convencional y la subida de la cibercriminalidad. No ha habido homicios o asesinatos, aunque sí intentos (4) y también han bajado levemente los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria: de 51 a 48.

También han disminuido los delitos sexuales: se ha registrado una agresión sexual con penetración por las seis de 2024 y el resto de delitos contra la libertad sexual ha pasado de 38 el pasado año a 32 en 2025.

Los robos con violencia e intimidación han descendido en Jerez un 25,62% en lo que va de año con respecto al mismo periodo del año anterior. En total se han registrado 90 robos por los 121 del año anterior. Por contra, los robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han aumentado un 16,13% en lo que va de año con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, desde que comenzó el año hasta el segundo trimestre de 2025 se han registrado 180 robos por los 155 de 2024.

Comparativa de criminalidad de 2024 y 2025 en el segundo trimestre.

También han sido menos tanto los hurtos (la diferencia entre hurto y robo es el uso de la violencia o la fuerza; en el hurto no se emplea la fuerza en las cosas ni la violencia o intimidación en las personas) como las sustracciones de vehículos. Los hurtos han bajado de 1.671 a 1.315 y las sustracciones de vehículos de 110 a 88.

Se mantiene la estadística en el tráfico de drogas, con idéntica cifra de delitos (43) en 2024 y 2025, y sube ligeramente el resto de criminalidad convencional, pasando de 1.366 delitos el pasado año a 1.405 este año.

Como era de esperar, aumenta la ciberdelincuencia, infracciones penales por medios cibernéticos a través de las redes, aunque no tanto como en períodos anteriores, pasando de los 1.366 delitos de 2025 a los 1.405 de 2025.