Jerez hace un balance positivo de su hermanamiento con la ciudad de Haro

El Ayuntamiento de Jerez ha hecho balance del hermanamiento con la ciudad de Haro, cuya primera parte de los actos ha tenido lugar este fin de semana en la localidad riojana. Tras una jornada intensa, en la que María José García-Pelayo firmó en el libro de honor del Consitorio jarreño, el colofón llegó a última hora de la noche del sábado, con un acto emotivo en el Teatro Bretón de la localidad.

Al acto, presidido por la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández-Pello, asistieron también el presidente de la Rioja, Gonzalo Capellán, los presidentes del Consejo Regulador del Jerez, César Saldaña, y La Rioja, Raquel Pérez Cuevas, así como la corporación del municipio jarreño, el consejero de Cultura de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, el teniente de Alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar y el delegado de Cultura, Francisco Zurita.

La alcaldesa de Jerez ha señalado que "los jarreños son gente maravillosa que nos han hecho sentir como en casa" y ha añadido que " estamos dando un ejemplo a España, en un mundo y una España tan convulsas como vivimos, dos mujeres y sus corporaciones hemos sido capaces de demostrar que los gobiernos también podemos ser útiles y estar al servicio de la gente. Sabemos que la gente lo que espera de nosotros es que hagamos las cosas bien y tender puentes y eso es lo que hemos hecho unir nuestras dos ciudades para mejorar la vida de la gente, cuando uno crea proyectos en común la vida de la gente mejora. A partir de ahora tendremos proyectos culturales en común, una cultura que forma parte de nuestras raíces".

García-Pelayo también les ha invitado a formar parte de nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y a estrechar lazos en materia económica, ya que Jerez aspira a ser ciudad española de la Gastronomía en 2026.

"No sólo compartir estos proyectos, sino un compromiso el defender nuestras raíces, y el vino es lo nuestro, el vino sufre amenazas y tenemos que decir muy claro que el vino es un alimento que forma parte de nuestra historia, crea empleo y es salud. El vino forma parte de nuestras señas de identidad. Si hoy Haro y Jerez son reconocidas mundialmente es porque hemos sido capaces de crear una marca como ciudad, que nos ennoblecen como ciudad. Rendir un homenaje a los hombres y mujeres que nos han hecho grandes".

La alcaldesa también se ha referido a la semejanza del Himno de Haro y Andalucía porque ambos hacen referencia a la luz, en concreto el Himno de Andalucía dice "que somos gente de luz, el Himno de Andalucía dice los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombre de luz que a los hombres almas de hombres le dimos… por eso también estamos unidos por la luz".

Por su parte, la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández-Pello, ha señalado que "tenemos sobrados motivos para sentirnos jerezanos y jarreños, especialmente hoy que sellamos la unión entre nuestras ciudades. Somos dos ciudades que estábamos unidas por haber tenido alumbrado público a la vez pero ahora sabemos que compartimos más cosas, el mundo de la vid, enológico, presume de producir, disfrutar y compartir vinos tan diferentes y tan complementarios. Este proceso administrativo que hoy sellamos no será sino el inicio de un proceso de entendimiento, reconocimiento y admiración mutua que perdurará para siempre en el tiempo y permitirá que nuestros vecinos lo consoliden en el tiempo. Comienza hoy, por tanto, una bella historia que nos permite convivir más al norte y más al sur".

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha señalado que "esta firma no sólo es un papel, es un compromiso real, auténtico y la vinculación a vuestros proyectos nos va a hacer más fuertes y mejores. Esto el inicio de una gran amistad para que los jarreños futuros sigan disfrutando de este legado, del futuro de ambas ciudades. El paso del siglo XIX al siglo XX hizo lo que Haro es por la luz, una metáfora de que el conocimiento y la luz une a Jerez y Haro".

Gonzalo Capellán ha recordado emocionado que hace 35 años una de las personas que encabezó la delegación que inició el hermanamiento fue su propio padre. "Hoy se ha materializado y es la demostración que fermentará en la barrica del tiempo la amistad, la unión, el afecto y la confraternidad. Mi más sincero reconocimiento, habéis hecho posible lo que trabajaron nuestros antecesores".

Durante el acto se han intercambiado regalos, la alcaldesa de la localidad riojana ha entregado a María José García-Pelayo el característico Jarro de Haro y la alcaldesa de Jerez ha hecho entrega a la regidora jerezana de un estuche con los escudos de Jerez y Haro y los tres vinos característicos de la ciudad, fino, oloroso y amontillado, cortesía del Consejo Regulador. El acto ha contado con la actuación de los artistas del Tabanco El Pasaje.

Recordar igualmente que los actos de hermanamiento continuarán esta semana en Jerez el viernes, día 12 de septiembre, con el acto institucional de hermanamiento en el Ayuntamiento, la inauguración de una farola conmemorativa y el mural y diversas catas y encuentros gastronómicos.