Jerez bate el récord de temperatura máxima en un mes de agosto

Por sexto día en esta última semana, Jerez superó los cuarenta grados de temperatura, un dato que pone de manifiesto el tórrido mes de agosto que está teniendo que afrontar la ciudad. El fin de semana ha resultado especialmente caluroso, tanto es así que en la jornada de este domingo 17 de agosto la Agencia Estatal de Meteorología decretó la alerta roja, ya que se esperaban temperaturas cercanas a los 44 grados.

Por esta razón, las autoridades locales decidieron llevar a cabo diversas medidas al respecto, tales como el cierre del complejo deportivo de Chapín y el Cementerio o la adaptación de los horarios de los empleados municipales.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se reforzó el servicio y atención a personas sin hogar con la coordinación de servicios sociales, Policía Local y Protección Civil, donde el comedor de El Salvador actuó como refugio para esas personas las 24h ofreciendo atención, bebida fria y comida.

En Jerez se cumplieron los pronósticos, llegándose a alcanzar en la estación meteorológica del Aeropuerto los 45,4 grados, recogidos a las cinco de la tarde. El dato servía para acabar con el récord de temperatura máxima en Jerez durante un mes de agosto desde que se tienen registros, récord que tenía una antiguedad de 22 años, ya que el anterior databa del 1 de agosto de 2003 cuando se alcanzaron los 45,1 grados.

Los últimos días de esta semana han sido terribles en este sentido, pues el pasado sábado se superaron los 43 grados y el martes se llegó a los 44 grados. A ello se unen las altas temperaturas mínimas registradas, trayendo consigo verdaderas noches tropicales en las que ha sido imposible pegar ojo.

En lo que llevamos del mes de agosto se han alcanzado temperaturas superiores a los 39 grados en once días de los 17 que llevamos, aunque sin lugar a dudas, la última semana está siendo la más calurosa de todas, ya que los termómetros apenas han bajado de los 40 grados en una ocasión.

De cara a este lunes 18 de agosto, la situación bajará de alerta roja a naranja, ya que según Aemet se esperan que las temperaturas alcancen los 39 grados. En principio, la alerta naranja estará activa desde las 13 horas a las 21 horas.

El servicio de emergencias del 112 recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares son otras de las recomendaciones.

En casa, es aconsejable utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación, además de prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112.

De cara al martes se espera que las temperaturas, según adelanta Aemet, bajen hasta diez grados.