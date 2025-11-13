III Carrera Solidaria Valentina, Martín y Diego: deporte por las enfermedades raras

La delegada de Educación, Nela García, ha presentado la ‘III Carrera Solidaria Valentina, Martín y Diego’ que ha sido organizada por tres familias que se unen por primera vez para celebrar esta cita bajo el lema: ‘Remamos todos a una por las enfermedades raras’ y que tendrá lugar el próximo 30 de enero de 2026, coincidiendo con el Día de la No Violencia, la Paz y la Solidaridad.

En este acto han estado presentes Tamara Romero, madre de Valentina en representación de la asociación ‘Valentina. Un grito a la esperanza FOP’; Rocío García, madre de Martín y representante de la asociación ‘La aventura de un X-Men’, y Paloma Carretero, madre de Diego e impulsora de la ‘Asociación Diego lucha contra la AME’.

Se trata de tres madres que se esfuerzan incansablemente cada día por combatir las enfermedades que padecen estos menores y mejorar su calidad de vida: Valentina sufre ‘Fibrodisplasia Osificante Progresiva’ (FOP), Martín convive con el ‘Síndrome de Pettigrew’ y Diego presenta ‘Atrofia Muscular Espinal’ (AME).

En este sentido, la delegada de Educación ha resaltado el apoyo incondicional del Ayuntamiento a esta propuesta, destacando que “causas como la que nos une hoy aquí son básicas e imprescindibles no solo para estas familias sino para toda la sociedad porque lo que se hace desde aquí, lógicamente, se personaliza en unas personas que lo necesitan directamente pero indirectamente al final beneficia a toda la sociedad”. “Desde cualquier administración hay que seguir impulsando los presupuestos y la financiación para la investigación de las enfermedades raras”, ha añadido García.

Tamara Romero ha comentado que “es una carrera individual, que se celebra de forma no competitiva dentro de cada centro educativo con el objetivo de fomentar, a través del deporte, la inclusión y la empatía, haciendo kilómetros de esperanza”.

Esta convocatoria recaudará fondos destinados a la investigación y el tratamiento de enfermedades raras desde la cooperación y el apoyo colectivo. La donación se desarrollará mediante un sistema en el que el alumnado consigue sus propiostrocinadores (familiares) con una aportación voluntaria que será entregada en los centros educativos.

Por su parte, Rocío García ha señalado, en referencia al lema de esta edición, que “la mamá de Valentina es el faro de la esperanza, esa luz que guía en medio de la oscuridad. La mamá de Diego es la caracola que alza la voz y lucha sin descanso defendiendo a los suyos. Y la mamá de Martín, yo, soy el barco donde todos y todas nos subimos para vivir mil y una aventuras llenas de superpoderes. Un barco que avanza con la fuerza del amor y que rema en una sola dirección: la investigación”.

En palabras de Paloma Carretero: “Hay que reivindicar que las enfermedades raras no sean sinónimo de olvido ni de espera interminable. Detrás de cada diagnóstico hay una vida que merece respuestas. La investigación es la clave para abrir caminos donde hoy sólo hay incertidumbre”.

Asimismo, la delegada de Educación y las madres de Valentina, Martín y Diego han lanzado un mensaje para animar a la participación en la ‘III Carrera Solidaria Valentina, Martín y Diego’ en apoyo de estos menores que invitan a correr para que realmente la sociedad se pare, observe y tome conciencia de estas complicadas situaciones familiares.

“No es una carrera más, es la carrera que todos los niños y niñas jerezanos y toda la comunidad educativa jerezana va a hacer con el corazón”, ha remarcado la delegada de Educación, quien también ha valorado especialmente la fecha en la que tiene lugar: “Es una forma muy bonita de celebrar el Día de la Paz y la paz se trabaja por medio de la empatía y la justicia. Nosotros al hacer esto por Martín, por Valentina y por Diego estamos poniéndonos, lógicamente con todo el respeto del mundo, a vuestro lado, en vuestra piel”.

Los directores de los colegios donde están escolarizados estos menores también han acompañado a la familia en este acto, ellos son: Marcos Serralvo (CEIP Pío XII), Carmen Pozo (CEIP El Retiro) y César Fernández (CEIP Federico Mayo).

En este contexto, se ha indicado que ante cualquier duda o información que se requiera se puede contactar con la Delegación Municipal de Educación y se dispone de los números de teléfono: 635 086 637, 691 322 003 y 615 501 956.