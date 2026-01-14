Jerez presenta el cartel del Orgullo 2026: 25 años de la primera izada de la bandera arcoíris

El Ayuntamiento de Jerez y Jerelesgay, con la colaboración de Pandora Club, presentarán este jueves, día 15 de enero, en la Sala Compañía, el cartel anunciador del Orgullo LGTBIQAP+ 2026. Este evento tendrá entrada libre hasta completarse aforo, y supondrá el inicio de la celebración de un año muy especial, en el que se cumple el 25º aniversario de la izada de la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento de Jerez.

Desde la delegación de Igualdad y Diversidad se recuerda que el Ayuntamiento de Jerez fue el primero de toda España en izar la bandera Arcoiris, un acto que se ha repetido cada mes de junio, en colaboración con Jerelesgay.

En este año 2026, el Orgullo jerezano cuenta con un cartel muy especial, que se dará a conocer este jueves en una tarde de encuentro, celebración y música, en la que volverán a reivindicarse los valores de la diversidad, la inclusión y la igualdad que refuerzan y enriquecen la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.

La Sala Compañía acogerá a partir de las 19.30 horas un acto presentado por Deena Citron y Paco Junquero, que contará con las actuaciones de Naomi Natrix y Rosse Diavalon.