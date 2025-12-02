Jerez celebra el Día de la Discapacidad siendo "capital de la inclusión"

Uno de los desfiles de la 'Pasarela de la Inclusión' en la Atalaya por el Día de la Discapacidad.

Los Museos de la Atalaya de Jerez han acogido la ‘Pasarela Inclusión', el gran evento de la moda social e inclusiva que cierra la programación por el Día Mundial de la Discapacidad. El ciclo de actividades ‘Modelo a seguir' ha permitido visibilizar durante las últimas semanas la fuerza del tejido asociativo para una sociedad inclusiva, libre de barreras y de discriminación.

"Trabajamos todos los días por hacer de Jerez una ciudad amiga y cómplice de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. A las personas con discapacidad hay que valorarlas por sus capacidades y no poner el acento en lo que de alguna manera les diferencia", ha destacado la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Las entidades de la Mesa de la Discapacidad se han sumado con un vídeo y un manifiesto a la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura, desde el convencimiento de que la riqueza de la ciudad está en todas y cada de las personas que la habitan sin excepción.

"Creemos que una ciudad que respira cultura es mejor, es una ciudad de personas con espíritu crítico. Pero sobre todo, una ciudad que respira cultura no se deja a nadie atrás, incluye a todos, y por eso ser capital de la cultura nos va a permitir tener nuevas oportunidades en el ámbito de la discapacidad, demostrando que en Jerez no tenemos techos de cristal, que lo que nos proponemos lo podemos conseguir, y que lo que las personas con discapacidad se proponen, lo podemos conseguir”, ha declarado la alcaldesa.

García-Pelayo ha señalado que "Jerez es modelo a nivel internacional en políticas de discapacidad", recordando que la Delegación de Inclusión "está trabajando para aprobar lo antes posible un plan que recoja todas las políticas sociales, entre ellas las políticas para las personas con discapacidad, para hacer de Jerez una ciudad accesible".

El delegado provincial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, ha subrayado que en Jerez "hay un objetivo común en eliminar y en hacer una sociedad más inclusiva. Y además, esta ciudad tiene un movimiento asociativo de la discapacidad muy potente. Trabajamos con todas las asociaciones para que desarrollen su actividad y así trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, para que estén más integradas, para que se desarrollen personalmente, que tengan su proyecto de vida".

Por último, la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha añadido que "hoy tenemos una sorpresa magnífica, en la que vamos a demostrar que somos modelos. Que somos modelos de inclusión, que Jerez también es capital de la inclusión, y que somos modelos de equidad. Así que vamos a seguir derribando las barreras que nos quedan y avanzando con pasos firmes".

En esta especial jornada también se ha homenajeado al periodista recientemente fallecido Juan Ignacio López, muy querido por su carisma, y reconocido por su compromiso firme y permanente con la inclusión de las personas con discapacidad, que en un día como este se hace especialmente patente, ya que nunca faltaba a su cita con este acto institucional. En esta cita se ha hecho entrega por parte de la alcaldesa de un ramo de flores a sus hijas, Patricia y Mónica, en señal del cariño que toda la ciudad, y también muy especialmente, el ámbito de la discapacidad, sentía por este gran profesional de la comunicación.

Tras la intervención de agradecimiento de la alcaldesa, el presentador del acto, Javier Benítez, ha presentado a los padrinos y madrinas de la Pasarela Inclusión, Laura Sambruno, Pablo Cosano, Davinia Ballesteros, Anabel Morillo, María Rosa Durán, Miguel Perea y Beatriz Trapote, que han respaldado las diferentes colecciones presentadas, con la moda deportiva, nupcial, flamenca, de fiesta, infantil, cofrade, y navideña, como protagonistas.

El evento ha contado con modelos de reconocida capacidad y que han desfilado con la mayor profesionalidad e ilusión sobre el escenario, representando a sus entidades: Asmelt, Upacesur, FAISEM, Afanas, Aspanido, Afamedis, Fundación Safa, Cedown, Asperger, y asociaciones de enfermedades raras. Como novedad, cada pase de modelos ha contado con música en directo, gracias a la artista Daily Fuguet.

La Pasarela Inclusión ha culminado con un último desfile protagonizado por participantes de todos los desfiles anteriores y que ha estado dedicado a la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura. Este evento ha sido posible gracias a la colaboración de cinco empresas solidarias de la ciudad, en representación del comercio local: Coherentes, Proyecto Hombre, Fantoche y Moda Re, de Cáritas, y Madre Coraje.