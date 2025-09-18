Jerez celebra un foro de Inteligencia Artificial aplicada al arte, la cultura y la educación

El próximo sábado, 20 de septiembre, el Espacio Coworking Cultura y Empresa Cámara de Jerez acogerá FLAI (Foro y Laboratorio de Inteligencia Artificial), un encuentro gratuito y abierto que reúne a algunos de los perfiles más destacados en la aplicación de la IA al arte, la cultura y la educación.

Con un formato híbrido que combina talleres, keynotes, demostraciones en directo y estrenos audiovisuales, el evento se presenta como una propuesta inédita en la provincia de Cádiz, diseñada para acercar la tecnología a un público joven y diverso.

Toda la información y los formularios de inscripción estarán disponibles en la web: www.coworkingjerez.com

Un taller para descubrir la IA sin límites

La jornada arrancará por la mañana con el LAB, un taller de iniciación titulado 'Cómo sacarle partido a la IA: desde aplicaciones prácticas hasta vibecoding'. El encargado será Patricio Fernández, profesor y divulgador de San Fernando especializado en informática e inteligencia artificial. Fernández ha hecho de la pedagogía tecnológica su marca, mostrando cómo se pueden crear aplicaciones y soluciones digitales sin necesidad de programar. Con su estilo directo y cercano, propone explorar herramientas emergentes y conceptos experimentales como el vibecoding, que convierte la programación en un proceso intuitivo y accesible para todos.

La IA como motor creativo en la música y el audiovisual

Por la tarde llegará el FORO, un espacio de charlas y presentaciones en vivo que explora la relación entre inteligencia artificial y creación artística. Clara de Luna, ingeniera audiovisual, cantante y formadora en IA aplicada a las industrias creativas, ofrecerá una keynote sobre inteligencia artificial y producción musical responsable, mostrando cómo las máquinas pueden abrir nuevos caminos sonoros sin perder el compromiso ético y artístico. Su intervención combinará sensibilidad y visión crítica, acercando la IA a quienes buscan entender su impacto en la música del presente y del futuro

De lo dibujado a lo cinematográfico

A continuación, el cineasta y divulgador Esteban Díaz, conocido como EL IAS, y con un verdadero ejército de seguidores en redes sociales presentará una demostración en directo bajo el título 'De personaje dibujado a escena cinematográfica'. Díaz, que ha desarrollado una sólida trayectoria en el cruce entre cultura, innovación y tecnología, mostrará cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos de producción audiovisual. Su propuesta permitirá a los asistentes ver en tiempo real cómo un simple personaje diseñado puede cobrar vida en escena gracias a herramientas digitales de última generación.

Tres años de revolución visual

El cierre del foro estará a cargo de Hilario Abad, creador audiovisual jerezano que ha hecho de la experimentación tecnológica su lenguaje. Bajo el título '3 años de IA generativa de vídeo. ¿Dónde estábamos y dónde estamos?', Abad conducirá una retrospectiva sobre la evolución reciente de esta tecnología en el campo audiovisual. Además, estrenará un nuevo episodio de su serie de ficción 'ID', un proyecto que explora las posibilidades narrativas de la inteligencia artificial en el cine y que confirma su papel como referente en la intersección entre arte y tecnología.

Acceso libre y espíritu joven

El evento es completamente gratuito, con inscripción previa para el taller de la mañana y acceso libre a las actividades del foro en horario de tarde. FLAI no busca ser un congreso académico, sino un espacio vivo y participativo, pensado para estudiantes, creadores, emprendedores y curiosos que quieran experimentar cómo la inteligencia artificial ya está redefiniendo la cultura contemporánea. Una jornada que coloca a Jerez en el mapa de la innovación digital y que, sobre todo, celebra el talento joven y andaluz, como motor de cambio.

El evento está organizado por la Cámara de Comercio de Jerez, cuenta con la financiación de la Diputación de Cádiz a través del programa Dipuinnova+ y se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre en el Coworking Cultura y Empresa Cámara, situado en Calle Sevilla 15, Jerez.