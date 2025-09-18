Judeline logra tres nominaciones a los Latin Grammy por su álbum Bodhiria

La cantante jerezana Judeline ha logrado una triple nominación histórica a los premios Latin Grammy por su aclamado álbum Bodhiria. La ceremonia de estos prestigiosos galardones se celebrará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.

Su aclamado álbum debut, Bodhiria, ha sido nominado a Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, mientras que su hipnótica canción “Joropo” compite en la categoría de Mejor Canción Alternativa.

Si acude a la cita, será la segunda vez que viaje al país norteamericano en el plazo de dos meses ya que la joven intérprete acudirá a finales de septiembre a Los Ángeles para participar en el evento musical Suntracks.

Bodhiria es un debut que desafía los géneros, fusionando las raíces flamencas y árabes de su Jerez natal con una producción electrónica vanguardista.

El título -una palabra inventada a partir del término budista bodhi (iluminación)- refleja el núcleo etéreo del álbum. Se trata de una obra profundamente conceptual que transita temas como la religión, la muerte, el amor tóxico y la trascendencia, suspendida en un limbo onírico entre mundos.

Perfil de Judeline

Lara Fernández Castrelo, más conocida como Judeline (nacida el 18 de enero de 2003), es una cantante española. Nació en Jerez de la Frontera, pero creció y pasó toda su infancia en Barbate, concretamente en Los Caños de Meca. Su madre es jerezana y su padre, nacido en Madrid, emigró a Venezuela a los 12 años.

Aunque no se dedica profesionalmente a la música, ha sido una figura de admiración e inspiración para la artista. Desde pequeña, Judeline mostró interés por el arte que su padre le inculcó, y a medida que fue desarrollando su voz, empezó a canalizar su pasión por la música. A los 17 años se mudó a Madrid para terminar el Bachillerato Artístico, pero lo dejó para centrarse en su carrera musical. Su nombre artístico, Judeline, proviene de la canción de los Beatles "Hey Jude", la favorita de su padre.

Con una visión profundamente arraigada en sus raíces locales, pero con una proyección global imparable, la música de Judeline trasciende géneros, fusionando elementos del pop y la electrónica con influencias tradicionales que cautivan audiencias en todo el mundo. Su estilo incluye referencias a géneros como el flamenco, trap, R&B, reguetón e incluso sonidos árabes. Tras firmar con Interscope Records en 2023 —sello de artistas como Lana Del Rey, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Bad Gyal—, lanzó su álbum debut Bodhiria en octubre de 2024.

El disco fue producido por Tuiste, Mayo, miembros de Rusia IDK (Rusowsky, Drummie y Ralphie Choo), y Rob Bisel (conocido por su trabajo con SZA y Tate McRae). Bodhiria fue aclamado por medios internacionales como Pitchfork, Rolling Stone, The Fader, Billboard, The New York Times, NPR, Variety y Remezcla, y fue recibido con entusiasmo por el público, acumulando más de 80 millones de reproducciones en todas las plataformas.

En 2025, fue reconocida como una de las grandes promesas de la música europea, ganando dos premios en los MME Awards durante ESNS 2025: el MME Award y el Public Choice Award. Desde 2023, ha colaborado con Tainy (“si preguntas por mí”, 2023), Dellafuente (“Romero Santo”, 2024), Duki (“Imperio”, 2024), y MC Morena (“TÚ ET MOI”, 2025).

También ha compartido escenario con J Balvin durante toda su gira de estadios por Europa; ha agotado las 15 fechas de su gira Bodhiria por España; ha debutado en Estados Unidos con una actuación en el Coachella más reciente; y ha pasado por los principales festivales internacionales como Primavera Sound (España), We Love Green (Francia) y Dour Festival (Bélgica), entre otros.