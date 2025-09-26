Jerez celebra el lunes el Día Mundial del Corazón en el hospital y el Alcázar

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, en colaboración con el Ayuntamiento jerezano, promueve para el lunes 29 de septiembre una jornada con motivo del Día Mundial del Corazón que incluye una serie de actividades que van desde charlas a un desayuno y una marcha cardiosaludable.

La iniciativa ‘Conecta con tu corazón’, coordinada por el Servicio de Cardiología del Área y dirigida a pacientes, profesionales y población en general, tendrá dos escenarios: el Hospital Universitario de Jerez y el Alcázar de Jerez. Por la mañana, el centro sanitario acogerá dos mesas de debate, un desayuno cardiosaludable y un expositor informativo sobre alimentación y corazón.

La primera mesa de debate atañe a la Atención Primaria y se centrará en las pautas de actuación en prevención primaria y secundaria frente a enfermedades cardiovasculares. Participarán profesionales de los centros de salud Madre de Dios y La Milagrosa de Jerez, de Chipiona, Grazalema y Ubrique. El otro foro, dedicado a la atención hospitalaria, aborda el enfoque multidimensional con participantes de los servicios de Medicina Interna, Endocrinología y Nutrición, Neumología, Nefrología y Oncología.

El programa de tarde se desarrollará en el Alcázar de Jerez y comenzará con dos charlas en torno a ‘Diez claves para prevenir enfermedades cardiovasculares’ y ‘Ya tuve un susto… ¿y ahora qué?’. Después habrá una demostración interactiva sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica y uso del desfibrilador (DEA), que incluye un taller práctico con la participación de público.

Una mesa abierta sobre mitos y verdades en torno al corazón permitirá al público preguntar a un médico, un nutricionista, un farmacéutico y una enfermera de rehabilitación cardiaca todas las dudas frecuentes, tales como los efectos del estrés, el café, los medicamentos, el colesterol y el ejercicio en el corazón. Paralelamente habrá una actividad para los más pequeños, que con el lema ‘El corazón también se cuida’, incluye cuentacuentos, juegos y dinámicas educativas.

Por su parte, un fisioterapeuta de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital de Jerez dirigirá una clase abierta con actividad física moderada adaptada para todo tipo de público, con baile o gimnasia de bajo impacto.

Una marcha cardiosaludable, en compañía de una profesora titular de Historia de la Universidad de Cádiz, clausurará la jornada, que, además, por la tarde contará con actividades permanentes en colaboración con los colegios oficiales de Farmacéuticos, Médicos y Enfermería de Cádiz. Así, habrá control de la tensión arterial, del índice de masa corporal, glucosa y control lipídico; consejo individual sobre alimentación, ejercicio físico y salud emocional; una zona de juegos educativa para niños y niñas; y un muro participativo donde la gente puede exponer sus compromisos para ayudar a su corazón a mantenerse sano.