Jerez celebra la Semana Europea de la Movilidad apostando como ciudad sostenible con la renovación de los autobuses urbanos

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, acompañado del teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha presentado este martes la programación de actividades de la Semana Europea de la Movilidad que se celebrará en Jerez entre los días 16 y 22 de septiembre. En el acto han participado también representantes de entidades colaboradoras y patrocinadoras de esta iniciativa, como El Corte Inglés, Alcampo, SICE, Mercajerez, Coca-Cola y Señalizaciones Villar.

Jaime Espinar ha señalado que en esta Semana Europea de la Movilidad “queremos poner el foco en la educación, en la seguridad vial y en el avance que estamos haciendo en Jerez como ciudad sostenible”. Se ha referido a que este ciclo “se inicia con el gran reto de la renovación de los autobuses de nuestra ciudad, en el que el camino está marcado, está emprendido”. Ha avanzado que esta “será la última Semana Europea de la Movilidad que desarrollemos con los autobuses en las condiciones en los que están. Porque en la próxima Semana Europea de la Movilidad ya contaremos con una flota renovada, con una flota sostenible, con una flota a la altura de lo que merece nuestra ciudad”. A este respecto ha añadido que Jerez también contará con una mejora importante en el servicio, con la renovación de las marquesinas y del nuevo sistema de GPS.

Jaime Espinar ha señalado que esta Semana Europea de la Movilidad se va a desarrollar “con muchísima ilusión porque Jerez ha emprendido el camino de mejorar el transporte”. Ha recordado que “la primera etapa de este recorrido finalizará este año, con la llegada de esos 25 autobuses nuevos, y con la licitación de otros 25 que llegarán el próximo año. Y ese día, cuando contemos con toda la renovación completa de la flota, sí que de verdad podremos estar hablando de la gran fiesta de la movilidad”. Mientras tanto, ha señalado “emprendemos esta Semana Europea de la Movilidad con esa ilusión de que el camino está emprendido y que, entre todos, vamos a contar con la movilidad que merecemos”.

Programa de actividades

El teniente de alcaldesa ha repasado el programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad que comenzará el próximo 16 de septiembre. Entre ellas, habrá visitas al Centro de Control de Tráfico, para poner en valor la función que realiza y “dar a conocer a la ciudadanía el gran sistema de cámaras instaladas en toda la ciudad que nos permite mantener el control del tráfico. Estas cámaras son muy útiles también para detectar infracciones y de cara a la zona de bajas emisiones que se pondrá en marcha después de Reyes”.

Jaime Espinar se ha referido también a que “estamos poniendo el foco en la educación vial” con actividades como los talleres ‘Ciudad sin mi coche’, que se celebrarán en la plaza de San Miguel con la participación de alumnado del CEIP Miguel de Cervantes. Esta actividad consiste en realizar un circuito impartido por el Departamento de Seguridad Vial adscrito a la Policía Local, con la participación del grupo Senda, que realizará diversos talleres.

Igualmente, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, y con la intención de poner el foco en la educación vial, se han programado una serie de jornadas educativas para escolares de Primaria en el Parque de Educación Vial, ubicado en la avenida Rey Juan Carlos I, a partir del miércoles 17 de septiembre. Esta actividad, titulada ‘De casa al cole’ contará con el apoyo del Departamento de Seguridad Vial adscrito a la Policía Local y en ella participará alumnado de los CEIP Arana Beato, La Marquesa, y La Alcazaba.

Turismo accesible y sostenible

En la programación hay también espacio para una ruta de turismo accesible y sostenible. Jaime Espinar ha explicado que “si queremos ser Capital Europea de la Cultura, tenemos que promover una cultura y un turismo sostenible e inclusivo, y por ello, también es importante que le digamos a Europa que Jerez cuenta con recursos turísticos y culturales adaptados a todas las personas y reflejar el compromiso para que Jerez sea una ciudad abierta a todos”.

Esta actividad comenzará el miércoles 17 de septiembre con la participación de Afanas en una visita guiada al Zoobotánico de Jerez. Asimismo, el jueves 18 Apesorje realizará una visita a la bodega González Byass y el viernes 19 de septiembre, miembros del Centro de Mayores de San Juan Grande visitará el Museo de Lola Flores.

Proyecto de emparrado de diversas calles

El teniente de alcaldesa ha avanzado, igualmente, que en el marco de esta Semana Europea de la Movilidad tendrá lugar el sábado 20 de septiembre una visita guiada para conocer el proyecto de emparrado de diversas calles del centro de Jerez y sus beneficios para la salud. “Para demostrar a Europa cómo hacer que las calles sean cómodas para desplazarse a pie, sobre todo cuando estamos hablando de que cada vez antes tenemos que sufrir altas temperaturas. Por ello, tenemos que hacer que nuestras calles sean confortables, que nuestras calles sean habitables”. Ha recordado que para ello “recurrimos al emparrado que es nuestra seña de identidad”. Esta ruta se desarrollará de la mano de la Asociación Los Emparrados.

Bici-Amistad y ‘Pedalea por una Movilidad Sostenible’

Asimismo, el domingo 21 de septiembre tendrán lugar dos actividades importantes: la marcha ciclista Bici-Amistad y el reto ‘Pedalea por una Movilidad Sostenible’.

Respecto a la marcha ciclista Bici-Amistad, saldrá desde El Corte Inglés, a partir de las 11 horas, con un recorrido de ocho kilómetros y medio por delante. La inscripción es gratuita y se realizarán en El Corte Inglés, desde el 16 al 20 de septiembre y también en la propia salida. Jaime Espinar ha invitado a la participación en este “día para ir en familia, con amigos y disfrutar juntos de esa movilidad sostenible por la que todos trabajamos”.

Una vez finalizado el recorrido de la Bici-Amistad, se celebrará la Fiesta de la Movilidad, en el Parque Atocha, por segundo año consecutivo, con la participación de la Asociación de Vecinos de Palos Blancos. Jaime Espinar ha recordado que el año pasado este evento fue un gran acierto con una amplia participación “y este año aumentamos los recursos, para que haya más actividades”. Ha explicado que habrá servicio de bar, a cargo de la Hermandad de la Clemencia, entidad que destinará los beneficios a su Bolsa de Caridad. Habrá, igualmente, actividades amenizadas por el Grupo Senda.

Respecto al reto ‘Pedalea por una Movilidad Sostenible’, Jaime Espinar ha señalado que esta otra actividad se desarrollará con el patrocinio de Alcampo, Coca-Cola y Merca-Jerez, y que con ella “recuperaremos un reto por la movilidad sostenible de Jerez hacia 2031”, en referencia a la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. En este sentido, el teniente de alcaldesa ha señalado que “la cultura y sostenibilidad tienen que ir siempre de la mano”.

Comité Ciudadanos de Transporte y Movilidad

Por último, el lunes 22 de septiembre, y como novedad se constituirá el primer Comité Ciudadanos de Transporte y Movilidad, un órgano consultivo y de participación compuesto por distintas agrupaciones y asociaciones cuyo objetivo principal es promover un espacio de diálogo y colaboración con el Ayuntamiento para analizar, proponer y coordinar iniciativas que mejoren el transporte público y la movilidad sostenible. El teniente de alcaldesa ha señalado que “queremos que sea un recurso útil, un foro de debate, sobre todo de cara a la licitación para renovar las líneas de autobús de Jerez con el que trabajaremos de la mano para mejorar la movilidad y el transporte desde la colaboración, de la mano de asociaciones, de colectivos y de federaciones de vecinos”.

Por otro lado, también el lunes día 22 tendrá lugar una jornada educativa sobre la normativa y uso del patinete, el peatón y el transporte público. Esta actividad formativa irá destinada a alumnado del Colegio Jesús María La Asunción.

Jaime Espinar ha dado las gracias por su colaboración a todas las empresas y entidades que se han implicado en este programa de la Semana Europea de la Movilidad y ha hecho extensivo su agradecimiento al sector del Taxi y a las federaciones de asociaciones de vecinos y demás colectivos vecinales, algunos de cuyos miembros han estado arropando este acto con su presencia.