Largas colas se han formado este martes antes de las diez y media de la mañana, cuando abrieron las taquillas del Teatro Villamarta, para adquirir las entradas del ciclo de Navidad, una programación flamenca vinculada a la singular celebración de estas fiestas en la ciudad que se inicia el 29 de noviembre y finaliza el 20 de diciembre. En este primer día de venta las entradas sólo se podrán adquirir en las taquillas del coliseo jerezano, en su horario habitual de 10.30 a 14.00 horas. Y, a partir de su cierre a las 14.00 horas, será posible la compra de localidades a través de la plataforma tickentradas.com