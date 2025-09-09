Colas en el Teatro Villamarta para las entradas del ciclo de Navidad

El Teatro Villamarta pone a la venta este martes 9 de septiembre los espectáculos de su ciclo de Navidad

Colas en el Teatro Villamarta para las entradas del ciclo de Navidad

Largas colas se han formado este martes antes de las diez y media de la mañana, cuando abrieron las taquillas del Teatro Villamarta, para adquirir las entradas del ciclo de Navidad, una programación flamenca vinculada a la singular celebración de estas fiestas en la ciudad que se inicia el 29 de noviembre y finaliza el 20 de diciembre. En este primer día de venta las entradas sólo se podrán adquirir en las taquillas del coliseo jerezano, en su horario habitual de 10.30 a 14.00 horas. Y, a partir de su cierre a las 14.00 horas, será posible la compra de localidades a través de la plataforma tickentradas.com

También te puede interesar

Lo último

stats