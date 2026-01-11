Las claves de la Capitalidad Cultural: fechas y examen para las candidatas

Jerez, Granada, Toledo, Las Palmas, Cáceres, Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca y Potries escribieron la carta a los Reyes Magos con un deseo claro: conseguir ser Capital Europea de la Cultura 2031. Una aspiración que se ha forjado sobre todo en los últimos años acelerando la construcción de la candidatura con los comisarios, las oficinas técnicas y el diseño final de un proyecto que se ha recogido en un bid book técnico en el que las aspirantes han depositado todas sus esperanzas.

La preselección será en febrero de 2026 y la selección final en diciembre de 2026, aunque ya hay ciudades que han advertido de una preocupación: el efecto electoral que puede causar en las municipales de 2027 el éxito o no de la candidatura, por lo que habrá las que asuman el riesgo e incluso las que se caigan para evitar esa posibilidad.

El Ministerio de Cultura publicó en diciembre de 2024 la orden que regía todo el proceso selectivo. Según la propia web dedicada por el Gobierno e la Capital Europea de la Cultura 2031, el plazo de presentación de solicitudes para la designación de la Capital Europea de la Cultura 2031 expiró el 29 de diciembre de 2025 a las 23:59. Una vez comprobada la documentación remitida, la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea del Ministerio de Cultura se comunicará, a partir del 15 de enero de 2026, con las candidaturas para coordinar y planificar la fase de preselección con las delegaciones de los municipios.

Y el viernes 23 de enero a las 10:00 se organizará una sesión informativa dirigida a las ciudades candidatas, con el fin de resolver cualquier duda relativa a la entrevista de la fase de preselección. Esa entrevista será la presentación técnica de la candidatura, como el examen real de la ‘oposición’ que se juega la ciudad, y en ella habrá que convencer para pasar el primer corte. Todo se juega a ella y una vez presentado el bid book, Las candidatas ultiman también los detalles de cómo será esa presentación, que tendrá que ser en inglés ya que la versión inglesa del documento será la de trabajo del comité de expertos creado para el procedimiento de selección, por lo que se está decidiendo quién la realiza ya que se es consciente de su importancia estratégica.

Preselección y selección

La selección se producirá en dos fases: una fase de preselección y otra posterior de selección final. Las fases cambiarán también la denominación de las ciudades en cada momento. Ahora se denominan ciudades candidatas, las que sean aceptadas en la primera fase serán ciudades preseleccionadas y las que alcancen la fase final serán ciudades finalistas. Algunos países han creado también la figura de Capital Nacional de la Cultura para las finalistas pero en España aún no se ha definido.

En la fase de preselección las versiones no excederán de las 60 páginas en formato A4. Si se pasa a la fase final, no se podrán superar las 100 páginas. Por lo tanto la labor de resumen y concisión es muy importante y ha ocupado buena parte del trabajo del equipo redactor. Una vez concluida la fase de preselección, el Ministerio de Cultura publicará una resolución donde indicará las ciudades preseleccionadas y el plazo para la selección final.

En el documento presentado ahora se ha tenido que agrupar la información en seis categorías:

Contribución a la estrategia a largo plazo. Dimensión europea. Contenido cultural y artístico. Capacidad para alcanzar los objetivos. Trabajo de proximidad. Gestión.

Cada criterio se analiza por separado y se asigna una puntuación. La suma determina si se avanza a la siguiente fase.

¿Cómo estará formado el comité de expertos que analizará las candidaturas? Estará compuesto por 12 personas, diez expertos europeos designados por las instituciones y organismos de la Unión (tres de la Comisión Europea, tres del Consejo de la Unión Europea, tres del Parlamento Europeo, dos del Comité de las Regiones) y dos nombrados por el Ministerio de Cultura.

Todos los expertos deben ser ciudadanos de la Unión Europea, ser independientes y poseer gran experiencia y amplios conocimientos en el sector cultural, el desarrollo cultural de las ciudades o la organización de una Capital Europea de la Cultura o de una manifestación cultural internacional de ámbito y magnitud equivalentes. El comité estará dirigido por un presidente, que será uno de los miembros designados por la Unión Europea.

Además del título de Capital Europea de la Cultura, la ciudad puede recibir 1,5 millones de la UE a través del premio Melina Mercouri. Aún está en estudio el posible apoyo adicional por parte del Ministerio de Cultura. Con todo, la ciudad debe asegurar recursos complementarios públicos y privados. También se aclara que la ciudad necesita una infraestructura: espacios culturales funcionales; accesibilidad turística adecuada: transporte, alojamiento,... y un presupuesto de infraestructuras si fuera necesario.

Las ciudades candidatas serán oídas por el comité de expertos durante una reunión convocada por el Ministro de Cultura, mediante una entrevista destinada a valorar la adecuación de cada candidatura. En la entrevista se tendrá que presentar de forma oral el Programa Cultural de la ciudad candidata, con una duración limitada a 30 minutos. Después, el comité de expertos formulará durante una hora las preguntas que estime convenientes.

Las ciudades tienen libertad para elegir a quien presente su candidatura pero se establece un límite de diez personas de la delegación.

Después, el comité de expertos evaluará las solicitudes y acordará una lista restringida de las ciudades candidatas que deberán seguir siendo consideradas y elaborará un informe sobre las solicitudes y las recomendaciones a las ciudades candidatas que figuren en la lista restringida.

La decisión se adoptará por consenso de los miembros presentes. Si el comité de expertos no llega a un consenso sobre las ciudades a preseleccionar, se procederá a una votación. Para cada ciudad candidata se producirá una votación, en cada una de ellas, cada miembro del comité de expertos votará a favor o en contra de su preselección. La votación en el comité será por llamamiento a mano alzada. La decisión sobre la preselección de una ciudad se tomará por mayoría simple de los miembros presentes del comité. En caso de igualdad de votos para una ciudad determinada, el voto decisivo corresponde al Presidente y, en su ausencia, al Vicepresidente.

El comité de expertos presentará su informe al Ministerio de Cultura y a la Comisión Europea, que publicarán el informe. El Ministerio de Cultura aprobará la lista de ciudades candidatas que participarán en la selección final, basándose en el informe del comité de expertos. Esta lista se hará pública mediante resolución del Ministro de Cultura y se comunicará en Nota de Prensa del Ministerio y en la página web del Ministerio de Cultura. En esta fase de preselección no está prevista visita a las ciudades candidatas.

Las ciudades que pasen el primer filtro y lleguen al examen final tendrán que completar su candidatura sobre la base ya presentada y teniendo en cuenta las recomendaciones del comité de expertos. En esta fase del procedimiento, podrán visitarse las ciudades preseleccionadas. En tal caso, las visitas tendrán lugar una vez finalizado el plazo de presentación de las candidaturas completadas y revisadas, y antes de la reunión final de selección.

Deberá garantizarse la igualdad de trato entre todas las ciudades preseleccionadas, lo que significa que todas las ciudades preseleccionadas deberán ser visitadas por los representantes. No podrán aceptarse invitaciones individuales de las ciudades en cuestión. Las visitas serán organizadas por las ciudades interesadas y la visita a cada ciudad deberá durar aproximadamente un día.

El Ministro de Cultura convocará una reunión al comité de expertos para proceder a la selección final. La evaluación se realizará sobre los expedientes completados por las ciudades candidatas que figuren en la lista que el Ministerio de Cultura habrá comunicado previamente al comité de expertos.

Se volverá a escuchar a las candidatas mediante una entrevista que consistirá en otra presentación oral del programa cultural por 45 minutos y ronda de preguntas del comité de expertos por 90 minutos. Después, el comité elaborará un informe sobre los programas junto con la recomendación de designación de una ciudad como ‘Capital Europea de la Cultura’ para el año 2031.

La decisión del comité de expertos se tomará por consenso de todos los miembros presentes y si no, como en la fase previa, se procederá a la votación a mano alzada. Sobre la base de la decisión final el comité elaborará un informe, que se presentará al Ministerio de Cultura y a la Comisión Europea, quienes lo publicarán en sus web.

Por último, el Ministerio de Cultura designará a la ciudad seleccionada a ser Capital Europea de la Cultura para el año 2031 en España, conforme a la recomendación del comité de expertos y lo notificará al Parlamento Europeo, al Consejo, la Comisión y al Comité de las regiones en un plazo de cuatro años antes del título.

La notificación deberá ir acompañada de una justificación de la candidatura basada en el informe del comité de expertos. La ciudad designada por España procurará establecer vínculos entre su programa cultural con la ciudad designada por parte de Malta.