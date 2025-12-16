Jerez celebrará el XII Mercadillo de Navidad los días 20 y 21 de diciembre

Mercadillos con Encanto vuelve a Jerez para dar la bienvenida a la Navidad con la celebración del XII Mercadillo de Navidad, que tendrá lugar el sábado 20 y domingo 21 de diciembre de 2025, en el Hotel Soho Boutique Jerez (calle Nuño de Cañas, 1). Un evento pensado para quienes disfrutan comprando con calma, valoran el diseño, el trabajo artesanal y buscan regalos únicos con historia. La entrada es libre.

Durante ambos días, en horario de 11:00 a 20:00 horas, el hotel se transformará en un espacio lleno de inspiración donde más de 40 marcas cuidadosamente seleccionadas presentarán sus propuestas de moda, complementos y decoración. Firmas de hombre, mujer y niños convivirán con delicadas piezas de joyería, menaje y decoración para el hogar, diseños exclusivos de bolsos, mantones antiguos y una amplia selección de detalles especiales pensados para regalar en estas fechas tan señaladas.

El XII Mercadillo de Navidad se consolida como una cita imprescindible dentro del calendario navideño de la ciudad, ofreciendo una experiencia cercana, elegante y diferente, en un ambiente acogedor y festivo que invita a descubrir sin prisas y a disfrutar del placer de comprar de forma consciente.

En esta edición, el mercadillo mantiene además su compromiso solidario, colaborando con dos entidades de gran labor social: las monjas de clausura, Las Clarisas, que estarán presentes con sus productos artesanos, y el Colegio de Educación Especial Mercedes Carbó (AFANAS), apoyando así una causa social vinculada al entorno más cercano.

El espacio contará además con servicio de restauración, permitiendo al visitante hacer una pausa y vivir el mercadillo como un plan completo durante toda la jornada.