Jerez celebrará un nuevo mercado de arte el 4 de enero

Imagen de las artistas participantes: Beatriz Cañete, Serena Fortín, Alhi Prieto, Candela Campuzano y Dora Moth, el pasado 21 de diciembre, en Espacio Abierto Jerez.

Tras el éxito de la jornada del 21 de diciembre, Espacio Abierto Jerez celebrará una nueva cita de su mercado de arte este domingo, 4 de enero. Será de 11,30 a 20,30 horas, con obras de las artistas Serena Fortín (escultura), Alhi Prieto (pintura y escultura), Candela Campuzano (cerámica), Cañete Pozo (pintura) y Dora Moth (pintura).

Serena Fortín propone un conjunto de esculturas talladas en madera con su característico estilo suaves de abstracciones morfológicas, además de una nueva colección, 'Un mar de colores', que marca una nueva etapa en la que ha querido introducir un material diferente para ampliar la gama de colores. @serenaformapura www.formapura.es

Alhi Prieto hace retrospección de su extensa carrera escultórica con parte de algunas de sus series en diferentes materiales tales como el bronce, terracota y piedra. Junto a una de sus últimas propuestas de ilustraciones post estudio del volumen geométrico inspirado en sus relieves. Y como novedad, los esperados pequeños belenes esmaltados. www.alhiart.com

Candela Campuzano expondrá una serie de cerámica ilustrada con diferentes técnicas como el relieve, bajo relieve, esmaltes, engobes y en diferentes formatos como azulejos, murales o platos decorativos. @paraleloceramica. paraleloceramica.bigcartel.com

Beatriz Cañete participa con obras de pequeño formato, acuarelas, dibujos y óleos. Generalmente reflejando el entorno inmediato de su vida en la campiña de Jerez. @beatrizcanetepozo

Dora Moth va a exponer parte de su obra, concretamente algunos de sus famosos cuadros de fantasmas, también algunos demonios y brujas. Todas las obras llevarán marcos también pintados y envejecidos por la artista. Para esta exposición, Dora ha seleccionado obras de distintos tamaños y con distintas técnicas, acrílico y óleo. Puedes ver su obra en su Instagram: @dora_moth y en su tienda virtual: doramoth.com