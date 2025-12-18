Jerez celebrará un mercado de arte los días 21 de diciembre y 4 de enero

Algunas de las obras que se podrán ver en el mercado de arte de Espacio Abierto Jerez.

Espacio Abierto Jerez albergará los domingos 21 de diciembre y 4 de enero, de 11,30 a 20,30 horas, un mercado de arte con obras de las artistas Serena Fortín (escultura), Alhi Prieto (pintura y escultura), Candela Campuzano (cerámica), Cañete Pozo (pintura) y Dora Moth (pintura).

Serena Fortín propone un conjunto de esculturas talladas en madera con su característico estilo suaves de abstracciones morfológicas, además de una nueva colección, 'Un mar de colores', que marca una nueva etapa en la que ha querido introducir un material diferente para ampliar la gama de colores. @serenaformapura www.formapura.es

Obra de Serena Fortín.

Alhi Prieto hace retrospección de su extensa carrera escultórica con parte de algunas de sus series en diferentes materiales tales como el bronce, terracota y piedra. Junto a una de sus últimas propuestas de ilustraciones post estudio del volumen geométrico inspirado en sus relieves. Y como novedad, los esperados pequeños belenes esmaltados. www.alhiart.com

Alhi Prieto.

Candela Campuzano expondrá una serie de cerámica ilustrada con diferentes técnicas como el relieve, bajo relieve, esmaltes, engobes y en diferentes formatos como azulejos, murales o platos decorativos. @paraleloceramica. paraleloceramica.bigcartel.com

Candela Campuzano.

Beatriz Cañete participa con obras de pequeño formato, acuarelas, dibujos y óleos. Generalmente reflejando el entorno inmediato de su vida en la campiña de Jerez. @beatrizcanetepozo

Beatriz Cañete.

Dora Moth va a exponer parte de su obra, concretamente algunos de sus famosos cuadros de fantasmas, también algunos demonios y brujas. Todas las obras llevarán marcos también pintados y envejecidos por la artista. Para esta exposición, Dora ha seleccionado obras de distintos tamaños y con distintas técnicas, acrílico y óleo. Puedes ver su obra en su Instagram: @dora_moth y en su tienda virtual: doramoth.com