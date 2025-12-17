Fin de año con arte en Jerez con Pepe Basto

Pepe Basto, junto a una de las obras que se podrá ver en su muestra de fin de año.

Como es tradición cada Navidad, y ya van 25, el artista jerezano Pepe Basto presenta su exposición fin de año. Será este jueves, 18 de diciembre, a las 20 horas, en el estudio del autor, ubicado en la plaza del Arroyo, 39. La muestra se podrá visitar hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 11,30 a 14 horas; y de 18 a 20,30 horas. Sábados y 5 de enero, de 11,30 a 14 horas.

Pepe Basto abre así su estudio a los ciudadanos para "despedir el año con un poco de arte y mostrar todo lo que he ido trabajando en los últimos 12 meses", apunta el artista.

Una exposición en la que el visitante podrá disfrutar de los paisajes que Basto tanto frecuenta, vive y disfruta cuando sale al campo, a la campiña jerezana, en primavera, verano, otoño... "Le presto mucha atención a ese tipo de naturaleza", asegura.

Paisajes a los que se suman "otras vistas con otro concepto, un paisaje que preocupa, que ves desde lejos y como lo ves desde lejos parece que no nos afecta. Es un paisaje un tanto caótico porque es un collage, sobre todo, a base de las tripas de los ordenadores a modo de ciudades, y de nosotros mismos, porque al fin y al cabo los usamos para comunicarnos. Y sí hago un juego visual para que parezca que es un paisaje muy bonito, visto desde arriba, que se ve todo maravilloso".

Piezas, la mayoría de ellas, realizadas en Rota, otro lugar muy visitado por Basto y en el que está un largo periodo del año. Marinas, dunas, "en el mismo concepto de las viñas porque la luz es similar, la arena con la albariza, esos tonos ocres, amarillos. También hay cactus y recogida del trigo".

Una exposición con una gran aceptación cada edición, "y es que el público me tiene muy mal acostumbrado, siempre acude. Y espero que venga mucho. Y en ese sentido tengo mucho que agradecer".