Jerez cierra el año hidrológico más lluvioso desde hace tres lustros

Jerez ha cerrado el año hidrólogico 2024/25 con datos sobresalientes. Este periodo, que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, y en el que se miden las precipitaciones sobre una determinada cuenca geográfica, ha sido, sin duda el más lluvioso de los últimos tres lustros con 921 litros por metro cuadrado. No en vano, desde 2009/10, cuando se acumularon 927 litros por metro cuadrado, no se registraba un dato similar en la ciudad.

La cifra duplica la media habitual de lluvia en la ciudad, que se encuentra actualmente en 475,7 litros al año, un dato más que pone de manifiesto la ingente cantidad de agua de este último año hidrológico.

Evidentemente, parte de esta magnífica estadística radica en el lluvioso mes de octubre de 2024, cuando se recogieron más de trescientos litros por metro cuadrado en Jerez tras el paso por la zona de las borrascas Kirk y Berenice. Concretamente, 315, un dato que le convierte en el mes de octubre más lluvioso desde que se tienen datos en la estación meteorológica del Aeropuerto de Jerez (1946).

Resumen de los últimos años hidrológicos en Jerez.

En ese mes destacó además uno de los días más lluviosos del histórico, el día 30, cuando cayeron en la ciudad 116 litros por metro cuadrado, estableciéndose un nuevo récord de precipitaciones en un solo día durante un mes de octubre.

Pero además de este citado mes, el pasado año hidrológico 24/25 tuvo también otro punto importante de inflexión, el mes de marzo, otro mes histórico en cuanto a precipitaciones se refiere, toda vez que se acumularon 378,1 litros. Esta cifra suponía también un récord absoluto de precipitaciones en un mes de marzo en Jerez, rompiendo así con los registros anteriores, que databan de 2018.

Estas precipitaciones han hecho que los embalses de la cuenca del Guadalete-Barbate, en la que se encuentran los que suministran a Jerez, se encuentren al 44% de su capacidad, es decir, con más de quinientos hectómetros cúbicos más que en el curso 2023/24.

De hecho, las cifras al finalzar este año hidrológico hablan de 702 hectómetros cúbicos, una cifra que la sitúa por encima de la media habitual de los últimos diez años, que es de 655. Estos datos rompen con los escasez de precipitaciones existentes en los últimos ejercicios, pues desde el año 2018/19 no se situaban los embalses de esta cuenca por encima del promedio habitual.

En la actualidad, el pantano de Guadalcacín, el mayor de la zona del Guadalete, se encuentra al 40% de capacidad, con 325,65 hectólitros de agua embalsada, mientras que Bornos, el segundo de mayor capacidad, está al 56%. Los Hurones, por su parte, tiene 82,31 hectólitros de agua embalsados, es decir, está al 61% y el de Arcos, el más pequeño de la zona, al 92% de su capacidad con 13,44 hectólitros cúbicos.