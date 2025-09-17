De Jerez a Ciudad del Cabo: el chef Ángel León abre 'Amura'

"¡Que sí! Que abrimos nuevo restaurante, por primera vez fuera de España. ¿En Sudáfrica? ¿Después de ofertas como Londres, Tokio y New York? ¡Pues sí!". Así ha lanzado por redes sociales Ángel León la noticia de su nuevo proyecto en Ciudad del Cabo.

"Gran parte es culpa de mi hermano (Carlos León), mi todo en este proyecto. Él me llevó a Sudáfrica, me convenció para no tener miedo a un lugar tan lejos. Conocí su mar como el mío, Atlántico puro, la luz, sus gentes, su forma de vida, su alegría, su pureza, el sur de África... Me hizo sentirme en casa y me enamoré", declara el chef del mar.

De esta forma abrirá las puertas de 'Amura' a finales de 2025, para "cocinar los pescados humildes que navegan por esas aguas". ¿El lugar? El increíble Mount Nelson, A Belmond Hotel. "Arraigados en la tradición y guiados por el respeto a la naturaleza, Mount Nelson y Amura se unen en una visión compartida: honrar el océano, celebrar la tradición y la hospitalidad con alma”, afirma el chef Ángel León. “Unidos por el compromiso de Belmond con la narración de historias, la conexión local, el abastecimiento responsable y la conservación marina, esta alianza encuentra su hogar natural en Ciudad del Cabo, una ciudad que, al igual que Cádiz, mira al mar con la historia en sus huesos”, añade.

Por su parte, Patrick Fisher, director general de Mount Melson, afirma que “es un gran placer dar la bienvenida al chef Ángel León a The Nellie. Amura, maestro de los banquetes marítimos, es su carta de amor al océano. El chef Ángel León trae su visión de la sostenibilidad y la creatividad desde las cocinas de sus restaurantes andaluces insignia, Aponiente y Alevante, desde Cádiz hasta Ciudad del Cabo”.

"Trabajar con productores locales e ingredientes procedentes de los dos océanos que rodean la península del Cabo ha sido toda una revelación”, afirma León, añadiendo que "la costa está repleta de especies que pasan desapercibidas, al igual que en Andalucía. Ahí es donde encontramos la belleza, en lo inesperado”.