'Jerez, ciudad flamenca de ayer a hoy', una cita imprescindible en The Sherry Gallery

El próximo jueves, 19 de febrero, a partir de las 18:00 horas, The Sherry Gallery en Jerez acogerá una experiencia excepcional dedicada a la profunda relación entre Jerez y el flamenco, de la mano del reconocido flamencólogo Juan Garrido.

Bajo el título 'Jerez, ciudad flamenca de ayer a hoy', Garrido traza un recorrido histórico y cultural por el papel esencial que ha desempeñado la ciudad en la evolución del flamenco, ilustrando su intervención con el cante en directo de Abraham el Zambo y el toque a la guitarra de José Carlos Pozo, dos figuras fundamentales del flamenco actual.

La experiencia se desarrolla en el incomparable marco del Centro Cultural Palacio San Dionisio, sede de The Sherry Gallery, único museo del vino de Jerez en el mundo, que podrá visitarse previamente a la actividad, con acceso incluido en el precio de la entrada. Un entorno donde patrimonio, vino y flamenco se funden en una vivencia cultural completa, que culmina con un brindis final con dos vinos seleccionados de la casa.

Esta imprescindible cita está dirigida a quienes deseen comprender Jerez desde sus raíces más profundas, donde el vino y el flamenco hablan el mismo idioma.

La experiencia consta de visita guiada a The Sherry Gallery, seguido de la conferencia 'Jerez, ciudad flamenca de ayer y hoy' pronunciada por el periodista Juan Garrido, quien contará con la actuación de los artistas Abraham el Zambo al cante y José Carlos Pozo a la guitarra, y finalizará con una degustación de dos vinos de Jerez, en esta ocasión de la Bodega Cayetano del Pino. El precio es de 20,00 euros y las plazas son limitadas.