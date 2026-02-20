Jerez y la ciudad maltesa de Victoria sellan su hermanamiento rumbo a la Capitalidad Cultural 2031

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de los tenientes de alcaldesa, Agustín Muñoz y Antonio Real, y los delegados Francisco Zurita, Carmen Pina y Yessica Quintero, ha recibido en El Alcázar a la comitiva de la ciudad maltesa de Victoria -encabezada por su alcalde, Brian Azzopardi,- con la que materializará este fin de semana el hermanamiento en un acto que se celebrará este sábado 21 en Los Claustros de Santo Domingo.

Al acto ha asistido además los miembros del Ateneo de Jerez, promotor de dicho hermanamiento. Cabe recordar que nuestra ciudad está vinculada al municipio maltés tras la firma en noviembre del año pasado del acta de hermanamiento de ambas ciudades, un paso más para ambos territorios en su objetivo de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

García-Pelayo ha agradecido la presencia de la delegación de Malta en nuestra ciudad así como al Ateneo de Jerez al que ha calificado como el ‘alma’ de esta relación. “Repetimos ahora el hermanamiento de dos ciudades mediterráneas con gran tradición cultural compartiendo experiencias de ambos municipios gracias a muchas entidades que nos permiten fortalecer lazos y el entendimiento mutuo y sobre todo la oportunidad de demostrar a Europa que somos dos ciudades que protegen y cuidan sus raíces pero que a la vez se quieren proyectar hacia el futuro”, ha resaltado la alcaldesa durante su intervención.

Igualmente ha añadido que “esa proyección al futuro la queremos hacer reforzando valores como el valor de la igualdad, el respeto a la diversidad, al que piensa distinto, la inclusión e integración… en definitiva valores que han hecho que nuestra Europa sea grande y que trabaje por conservar su esencia”.

Por su parte Brian Azzopardi, alcalde de Victoria, ha dicho que “somos parte de un proyecto compartido, con características similares. Deseo dar las gracias a los astros que se alinearon para que este hermanamiento fuera posible con la mediación del Ateneo lo que permitirá una relación futura de ambas ciudades independientemente de las candidaturas a Capital Europea de la Cultura”.

El recibimiento de este viernes también ha servido para dar la bienvenida a las numerosas asociaciones culturales y sociales de Jerez y Victoria que consolidan este hermanamiento. Por parte de nuestra ciudad han estado presentes Pequeño Orfeo, Jerez Club Deportivo, Jerez Deportivo Futbol Club, Hogar La Salle, Teatro El Ateneo, Scout La Salle, Proyecto Hombre, Musicry, Camerata del Ateneo de Jerez, Siloé y el Coro del Teatro Villamarta.

Cabe recordar que Jerez y Victoria son candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 por sus respectivos países por lo que ambas ciudades pueden compartir este título. El hermanamiento de ciudades es una iniciativa destinada a crear lazos de amistad y cooperación entre dos localidades, que pueden ser de diferente nacionalidad, para fomentar el intercambio cultural, económico y social, así como la solidaridad y el entendimiento mutuo.