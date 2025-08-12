Jerez conmemora el Día Internacional de la Juventud

La Delegación de Juventud ha conmemorado este martes junto a la Mesa Local de Juventud una jornada muy especial llena de simbolismo y significado. El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha que tanto el Ayuntamiento como las entidades que conforman este órgano de participación han reivindicado con un día de convivencia y disfrute con el lema ‘Jóvenes diseñando hoy el futuro que soñamos’.

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, y las delegadas de Juventud, Carmen Pina, e Inclusión Social, Yessika Quintero, han acompañado a las entidades que conforman la Mesa Local de Juventud en un evento muy especial celebrado en Arena Village, y que ha comenzado con un acto de bienvenida y un desayuno de convivencia. Posteriormente, todos los participantes han posado con una pancarta con el lema elegido para este día, a través de una mesa de trabajo en la que las entidades han compartido aportaciones y propuestas para confeccionar el programa de actividades.

Junto a la pancarta de este día internacional, se ha dado protagonismo a la bandera del pueblo gitano, desde la voluntad de la Mesa Local de Juventud de hacer suyos tanto la conmemoración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península, como el apoyo a un proyecto de ciudad tan importante como es el de la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura. Desde la Fundación Secretariado Gitano se ha dado lectura a un manifiesto en el que han reivindicado tanto la aportación de las personas gitanas a la historia de nuestro país, como la necesidad de erradicar cualquier forma de discriminación contra la comunidad gitana.

La delegada Carmen Pina ha agradecido la participación de chicos y chicas presentes, en torno a 170 jóvenes, señalando que “este día es de celebración y también es un día de compromiso, por parte de la administración y por parte de la juventud. Podemos y debemos construir futuro empezando con pequeños gestos, desde nuestro entorno más cercano, en nuestro barrio, con nuestra familia y compañeros. Así es como avanzamos y desde la delegación de Juventud vamos a poner todas las herramientas que están en nuestras manos a vuestra disposición”.

Desde la Mesa Local de Juventud, Juan Cruz, representante de Creamos Europa, ha agradecido la organización de una jornada como ésta, y ha animado a todos los jóvenes a participar durante todo el año en los eventos que organiza el Ayuntamiento.

La delegada Yessika Quintero ha cerrado el turno de intervenciones destacando que “es maravilloso que estéis aquí, que veamos jóvenes de diferentes culturas, idiomas y religiones, juntos. Vosotros sois el futuro, sois los que vais a crear ese sentido común en nuestra sociedad y los que nos demostráis lo bonito que es ser jerezano de cualquier parte del mundo”.

Lso asistentes han participado de una sesión de aquagym, y tendrán todo el día de hoy para disfrutar de la piscina y del encuentro entre entidades en un ambiente de ocio veraniego. Han participado jóvenes de Fundación Don Bosco, Fundación Mornese, Anide, Diagrama, Zona Joven Zona Sur, Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci, Creamos Europa, La Cartuja, Hogar La Salle, Fundación Secretariado Gitano, Iniciativa Educativa, Cáritas Joven y Scout Kenya.

Además, los jóvenes han recibido como obsequio una botella reutilizable como recuerdo de esta jornada de encuentro, con los logotipos del Ayuntamiento y la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.