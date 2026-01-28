Jerez defenderá el 10 de marzo y ante un jurado internacional su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031

10 de marzo de 2026. Esa es la fecha que tiene marcada en su calendario la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031 porque, ese día y en la sede del Ministerio de Cultura en Madrid, está prevista la presentación pública de su proyecto ante un tribunal internacional integrado por doce expertos en gestión cultural: dos en representación del Gobierno de España y otros diez de distintos países de la Unión Europea.

La candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031 es un proyecto que nace de la diversidad y la participación y que se fortalece con rico patrimonio cultural de la ciudad. Por eso, alineados con este propósito, su exposición y defensa también contará con un diverso equipo de diez personas que, encabezadas por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, y representativas de los distintos sectores culturales de la provincia, serán las encargadas de, en coherencia con el libro de candidatura presentado a finales de diciembre de 2025, detallar las singularidades, el contenido y el programa cultural de #Jerez2031.

De esta forma, #Jerez2031 aprovechará la ocasión para presentar una candidatura provincial que cuenta con el apoyo unánime de todos los municipios de la provincia y cuyo programa cultural, integrado por cinco líneas estratégicas de programación, es el resultado de un intenso proceso participativo que, a través de ágoras de ideas y de proyectos, ha contado con la contribución activa de decenas de actores culturales, educativos y patrimoniales.

Al mismo tiempo, la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura promueve una relectura, revisión y fortalecimiento de los valores del proyecto europeo para, desde el sur y la cultura, dar respuestas a las preocupaciones y expectativas de la ciudadanía y promover un proceso de transformación a largo plazo cuyo legado va más allá de 2031.

Por todo ello, Jerez ha querido articular un programa cultural innovador y de gran alcance social, con plena participación de sectores culturales y amplitud de públicos, así como una elevada calidad artística y dimensión internacional. Una propuesta que responde con precisión a cada una de las 38 cuestiones planteadas en el bid book.