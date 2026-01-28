Jerez defenderá el 10 de marzo y ante un jurado internacional su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031
Jerez ha querido articular un programa cultural innovador y de gran alcance social
La primera criba para la Capitalidad Cultural Europea 2031, el 13 de marzo
10 de marzo de 2026. Esa es la fecha que tiene marcada en su calendario la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031 porque, ese día y en la sede del Ministerio de Cultura en Madrid, está prevista la presentación pública de su proyecto ante un tribunal internacional integrado por doce expertos en gestión cultural: dos en representación del Gobierno de España y otros diez de distintos países de la Unión Europea.
La candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031 es un proyecto que nace de la diversidad y la participación y que se fortalece con rico patrimonio cultural de la ciudad. Por eso, alineados con este propósito, su exposición y defensa también contará con un diverso equipo de diez personas que, encabezadas por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, y representativas de los distintos sectores culturales de la provincia, serán las encargadas de, en coherencia con el libro de candidatura presentado a finales de diciembre de 2025, detallar las singularidades, el contenido y el programa cultural de #Jerez2031.
De esta forma, #Jerez2031 aprovechará la ocasión para presentar una candidatura provincial que cuenta con el apoyo unánime de todos los municipios de la provincia y cuyo programa cultural, integrado por cinco líneas estratégicas de programación, es el resultado de un intenso proceso participativo que, a través de ágoras de ideas y de proyectos, ha contado con la contribución activa de decenas de actores culturales, educativos y patrimoniales.
Al mismo tiempo, la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura promueve una relectura, revisión y fortalecimiento de los valores del proyecto europeo para, desde el sur y la cultura, dar respuestas a las preocupaciones y expectativas de la ciudadanía y promover un proceso de transformación a largo plazo cuyo legado va más allá de 2031.
Por todo ello, Jerez ha querido articular un programa cultural innovador y de gran alcance social, con plena participación de sectores culturales y amplitud de públicos, así como una elevada calidad artística y dimensión internacional. Una propuesta que responde con precisión a cada una de las 38 cuestiones planteadas en el bid book.
