Jerez despide el verano con una bajada de las temperaturas

Pese a la bajada de las temperaturas, aún seguirán siendo agradables para disfrutar de actividades al aire libre, como la marcha Bici Amistad celebrada ayer en Jerez

El otoño empezará este lunes 22 de septiembre en Jerez de la Frontera y su campiña con una bajada generalizada de las temperaturas tanto máximas como mínimas, según anticipa la Agencia Estatal de Meteorología en su página web de cara al estreno de la nueva estación.

El verano se despedirá hoy de Jerez y su zona rural con un descenso de los valores diurnos hasta los 28º y de los nocturnos hasta los 15º.

El cambio de estación llegará, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, esta tarde a las 20:19, hora peninsular, cuando se experimentará en nuestro país un brusco cambio en el tiempo tras un verano particularmente sofocante, con varias olas de calor.

Según las previsiones más recientes, la primera semana del otoño -del 22 al 28 de septiembre- irrumpirá con temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año por el influjo de una vaguada atlántica.

Además, hoy soplarán en nuestra ciudad vientos moderados de componentes noroeste y oeste durante la primera mitad de la jornada. Por la tarde cambiarán flojos a dirección sudeste.

Del calor intenso a un "tiempo desapacible"

En su predicción cara a las próximas semanas, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha indicado que, coincidiendo con la primera jornada del otoño este lunes, se pasará de los "ambientes muy cálidos para esta época del año" de los últimos días a uno "plenamente otoñal con valores entre 5 y 10 grados más fríos de lo normal para la época del año, sobre todo en la mitad norte".

En concreto, ciudades como Bilbao, Vitoria o Pamplona registrarán este lunes "temperaturas máximas de más de 15 grados más frías que el viernes" al tiempo que está previsto un aumento de la inestabilidad atmosférica, expone.

Del Campo ha anticipado además chubascos tormentosos que mañana azotarán zonas del norte y este de la península, así como en las Baleares, donde podrán ser localmente fuertes y con granizo.

La predicción para el inicio de la nueva estación especifica que en ciudades como León, Ávila, Burgos, Vitoria, Pamplona, Santander, Segovia, Oviedo o Lugo se alcanzarán máximas de tan solo 16 a 18 grados.

Por contra, únicamente en Sevilla, Málaga, Córdoba o Murcia se llegará ese día a los 30 grados, al tiempo que lloverá en el Cantábrico y continuarán los chubascos en el noreste y Baleares, conforme a estas estimaciones.

Las lluvias, según Del Campo, irán remitiendo a últimas horas de la jornada del lunes y, para el resto de la semana, la previsión contempla que el tiempo será el martes y el miércoles "más estable, aunque habrá algunas lluvias en el extremo norte".

Con relación a la situación prevista para las Islas Canarias, tras haberse superado durante el fin de semana en algunos puntos los 34 grados, el tiempo en el archipiélago tenderá a estabilizarse para el inicio del otoño al tiempo que la calima irá remitiendo y soplarán los alisios con fuerza.

El tradicional cambio de hora para el otoño seguirá vigente en 2025, con lo que en la madrugada del domingo 26 de octubre los relojes se retrasarán una hora, de manera que a las 3:00 horas volverán a ser las 2:00 horas en la península, y en las Canarias, a las dos de la madrugada será la una.