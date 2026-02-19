Jerez ya ha destinado casi 700.000 euros para la limpieza extraordinaria de la zona rural

El segundo teniente de alcaldesa y delegado de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la tercera teniente de alcaldesa y delegada de Desarrollo Rural, Susana Sánchez, han visitado este jueves la zona rural de Las Pachecas y Cejos del Inglés, respectivamente, últimos lugares donde se autorizó el acceso, el pasado lunes. De este modo, han continuado supervisando los trabajos de limpieza que el Ayuntamiento lleva ejecutando de manera extraordinaria desde hace dos semanas en toda la zona rural afectada por las inundaciones provocadas por la subida del río Guadalete. Jaime Espinar ha estado acompañado de la delegada de Alcaldía, Susana Busto.

Espinar ha destacado que “el operativo sigue avanzando de forma ágil, coordinada y eficiente para agilizar el retorno a sus hogares de las personas afectadas por la crecida del río Guadalete”. El delegado ha explicado que “desde que comenzaron los trabajos, se han destinado casi 700.000 euros para la limpieza extraordinaria de toda la zona rural, que seguirá, sin escatimar ni un euro, hasta que todos los vecinos afectados están de vuelta en su casa”.

En concreto, la valoración provisional a día de hoy es de 677.128,29 euros y engloba, principalmente la limpieza y recogida de residuos, tanto en la calle, donde también se ha actuado en los imbornales, como en muchas de las viviendas, además de actuaciones en el arbolado.

Cabe recordar que en el caso de Las Pachecas, hay, desde ayer miércoles, un dispositivo compuesto por 20 trabajadores y 7 máquinas: 3 retroexcavadoras, 2 camiones y 2 cubas.

Las labores continúan con la limpieza de lodos, cieno, sedimentos, escombros, ramas y árboles caídos y otros residuos y en la retirada de muebles y objetos que han quedado inservibles en el interior de las viviendas de las zonas más afectadas de Las Pachecas.

El operativo cuenta igualmente con maquinaria de UTE-Jerez, Aqualia e INUR. Señalar también que el Ayuntamiento ha facilitado productos de limpieza a las personas afectadas por la crecida del río para contribuir a la vuelta a la normalidad en sus hogares.

Por otro lado, desde que comenzaran los trabajos de recuperación, el servicio de limpieza y recogida de residuos se ha reforzado con la contratación de 40 personas que complementan a la plantilla actual, de forma que se trabaje de manera rápida y contundente para que los vecinos puedan volver a sus viviendas lo antes posible”.

Ayudas a los afectados

Por otra parte, se sigue trabajando en el dispositivo de información y asesoramiento para la solicitud de ayudas a las personas afectadas por el temporal y hoy ha comenzado la ronda informativa sobre las ayudas. Los tres equipos se encuentran hoy y mañana, entre las 9.30 y las 14 horas, en el centro de barrio de La Ina, La Corta y la zona de la azucarera de El Portal, mientras que el lunes y martes se desplazarán a Lomopardo, Las Pachecas y El Portal.

Con todo ello, Espinar ha vuelto a destacar que “llevamos un mes volcados en la zona rural. Primero con los trabajos de prevención, después durante la fase de emergencias y ahora con la de recuperación, por lo que quiero insistir en agradecer a todos los trabajadores del dispositivo de limpieza su gran esfuerzo y trabajo para conseguir que pronto todo esté de manera óptima”, a la vez que ha querido poner en valor “la colaboración y predisposición de los afectados a la hora de coordinarse con los servicios públicos”.