Jerez conmemora el Día Internacional del Asperger y reclama el reconocimiento de la discapacidad psicosocial
Kena Bello lee el manifiesto en el que se reclama la protección real frente al acoso escolar y una Ley Orgánica estatal que garantice el derecho real y efectivo a adaptaciones razonables tanto en la educación como en el puesto de trabajo
La Asociación Asperger TEA Cádiz ha realizado la lectura de su manifiesto por el Día Internacional del Asperger. Este colectivo ha estado representado por su vicepresidente, Beltrán Sánchez, y la gerente de la entidad, Angie Vázquez, junto a usuarios, colaboradores y familiares. La lectura del manifiesto ha estado a cargo de la joven Kena Bello. Al acto también han asistido los delegados de Inclusión Social, Yessika Quintero, y Salud y Deportes, Tomás Sampalo, junto a miembros de la Corporación.
Este manifiesto expresa un llamamiento “a las instituciones públicas, al movimiento asociativo, y a la sociedad en su conjunto, para avanzar, de forma colectiva, hacia el reconocimiento de la discapacidad psicosocial”, reivindicando “la protección real frente al acoso escolar y una Ley Orgánica estatal que garantice el derecho real y efectivo a adaptaciones razonables tanto en la educación como en el puesto de trabajo y el derecho a la asistencia personal en el trato con las administraciones para garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas Asperger”. Este manifiesto finaliza argumentando que “sin derechos, no hay inclusión. Y sin apoyos reales, no hay equidad”.
Kena Bello representa a más de 5.500 personas y familias en el ámbito nacional, y con este documento reivindica el reconocimiento de la discapacidad psicosocial, la protección frente al acoso y la ciudadanía plena de las personas Asperger.
Quintero ha dado la bienvenida a este acto, celebrado en el Salón Noble del Ayuntamiento, manifestando que “hoy damos la bienvenida a nuestros amigos de la Asociación de Asperger para la lectura de su manifiesto. Es muy importante seguir dando visibilidad del espectro autista y en este caso del Asperger, y seguir peleando por una integración real en nuestra sociedad, y por la inclusión socio laboral. Jerez tiene que seguir creciendo y avanzando para convertirse en la capital de la inclusión”.
