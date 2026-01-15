Jerez fue una de las diez ciudades andaluzas con mayor subida del alquiler en 2025

Imagen de archivo de un anuncio de una vivienda en régimen de alquiler en una comunidad de vecinos

El precio de la vivienda en alquiler en Jerez de la Frontera cerró el recién acabado año de 2025 con un incremento anual del 7,3%, siendo éste uno de los diez mayores aumentos registrados entre los municipios andaluces, según los datos del informe de 'La vivienda en alquiler en España en el año 2025' elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Este estudio concluye además que el precio medio de la vivienda en alquiler en la ciudad de Jerez se situó en el pasado mes de diciembre en 11,67 euros el metro cuadrado al mes.

Jerez alcanzó la novena posición de las diez localidades de Andalucía con mayor subida del alquiler, en un ranking liderado por la localidad granadina de Las Gabias con una estratosférica cifra del 33,1%, seguida de Punta Umbría (24,9%), Nerja (21,7%) y Mairena del Aljarafe (20,0%).

En el listado de estas diez poblaciones andaluzas con mayor subida anual del alquiler, según Fotocasa, se 'cuelan' otras cuatro ciudades de la provincia de Cádiz: Algeciras (15,1%) en el sexto lugar, La Línea de la Concepción (14,9%) en el séptimo puesto, Chiclana de la Frontera (14,5%) en la octava posición y Conil de la Frontera (12,8%) cerrando la relación de los diez primeros.

Datos por provincias andaluzas

A cierre de 2025 el precio anual se incrementaba en las ocho provincias estudiadas. El orden de las provincias de mayor a menor variación anual es: Jaén (12,4%), Cádiz (10,3%), Huelva (10,3%), Málaga (6,5%), Córdoba (5,5%), Granada (4,6%), Almería (1,2%) y Sevilla (0,7%).

La provincia de Málaga se posiciona como las más caras con 15,98 euros/m² al mes, seguida de Sevilla con 12,71 euros/m² al mes, Cádiz con 10,99 euros/m² al mes, Huelva con 10,95 euros/m² al mes, Granada con 10,10 euros/m² al mes, Almería con 9,00 euros/m² al mes, Córdoba con 8,61 euros/m² al mes y Jaén con 6,62 euros/m² al mes.

Datos por comunidades autónomas

A cierre de 2025, tres incrementos registrados en las comunidades son superiores al 10% (nueve en 2024). Los mayores incrementos se localizan en Castilla-La Mancha con 19,8%, Canarias con 12,8%, Cataluña con 11,5%. Le siguen las comunidades de Asturias (9,9%), La Rioja (8,3%), Extremadura (8,1%), Andalucía (7,3%), Baleares (7,1%), Comunitat Valenciana (6,7%), País Vasco (6%), Región de Murcia (6,4%), Cantabria (5,7%), Castilla y León (5,4%), Galicia (5,3%), Aragón (4,2%) y Navarra (1,0%). Por otro lado, Madrid (-1,4%) registra el único descenso anual.

En general, los precios absolutos por comunidades autónomas se están incrementando en la mayoría de ellas. En 2025, Madrid continúa en primer lugar con el precio de 20,33 euros/m² al mes, mientras que Cataluña con 20,02 euros/m² al mes, ocupa el segundo lugar del ranking, seguida de Baleares con 18,69 euros/m² al mes.

En cuanto a la media nacional (14,21 euros/m² al mes), son cinco las que superan dicha media (las mismas que en 2024): Madrid lo hace en un 43%, Cataluña lo hace en un 41%, Baleares lo hace en un 32%, País Vasco lo hace en un 24% y Canarias lo hace en un 7%. El resto cuentan con un precio inferior a la media nacional, que en diciembre de 2025 es de 14,21 euros/m² al mes.

“El mercado del alquiler en Andalucía cierra 2025 con una subida anual del 7,3%, encadenando once incrementos consecutivos a cierre del año, lo que refleja una presión sostenida sobre los precios en la región. El precio medio alcanza ya los 11,67 euros por metro cuadrado al mes, con una evolución claramente desigual entre territorios. Todas las provincias andaluzas registran incrementos, destacando los fuertes aumentos de Jaén, Cádiz y Huelva, mientras que Málaga se consolida como la provincia más cara. A nivel municipal, el encarecimiento es especialmente intenso en determinados enclaves, con subidas superiores al 20% y hasta diez municipios que ya superan los 15 euros por metro cuadrado, concentrados principalmente en la costa. Este comportamiento confirma la heterogeneidad del mercado andaluz, donde conviven zonas con precios muy elevados y otras con rentas sensiblemente más asequibles”, señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.