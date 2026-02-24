Jerez prepara nueva edición de '6 Grupos 6': 7.500 euros en premios para jóvenes talentos musicales

La delegada de Juventud, Carmen Pina, ha dado a conocer las bases de una nueva edición del Certamen Musical 6 Grupos 6, que abre durante un mes el plazo de presentación de maquetas participantes. Este certamen tiene carácter nacional y apuesta por seguir ofreciendo una plataforma para reivindicar el talento joven, convirtiendo a Jerez en punto de encuentro para grupos o solistas de toda la geografía nacional, y sumando su potencial a la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura. La presentación ha contado con la presencia de Diego y Juata, del grupo Ruge Boreal, primer premio del año pasado, y Pilar Díaz, vocalista de No Fussion, finalista en la pasada edición, y la empresa Awa Creatives, encargada de la difusión.

Los objetivos del Certamen 6 Grupos 6 son fomentar la creatividad y los proyectos musicales de artistas jóvenes; apoyar la creación cultural y artística juvenil; dar a conocer a artistas y grupos noveles; y promocionar la ciudad de Jerez como escenario de oportunidades artísticas y motor y fuente de creatividad, en un momento además en el que la ciudad ostenta la Capitalidad Española de la Gastronomía. Las fechas del certamen serán 25 y 26 de junio las semifinales, y 27 de junio la gran final.

En esta edición 2026, el Certamen 6 Grupos 6 estrena logotipo, desde el compromiso de la Delegación de Juventud por cuidar tanto la imagen como la organización de un evento musical tan consolidado y querido en la ciudad, y que pretende seguir ganando seguidores en todo el panorama nacional. El cartel de esta edición del certamen vuelve a hacer referencia a la combinación de verano y música como binomio fresco y atractivo, con un diseño que recupera los colores ácidos del año pasado y con un carácter divertido y juvenil.

Los formularios de participación pueden consultarse ya en la página web de la Delegación de Juventud y presentarse telemáticamente a través de la sede electrónica municipal.

Como requisitos de participación, se establece que al menos el 60% de las personas integrantes del grupo tengan edades comprendidas entre los 14 y 35 años. No podrán participar grupos ganadores en las últimas cinco ediciones. Los temas presentados deberán ser originales y de creación propia, y no se admitirá ningún tipo de contenido ofensivo o que atente contra los derechos humanos.

El concurso constará de tres fases. En la fase de preselección, el jurado elegirá entre todas las maquetas recibidas a los doce participantes en las semifinales. En la segunda fase, los grupos seleccionados tendrán la oportunidad de actuar en directo, interpretando los tres temas presentados, en las fechas en las que determine el Ayuntamiento, repartidos en dos semifinales. Posteriormente, el jurado elegirá a los seis finalistas, que competirán en una nueva noche de actuaciones abierta al disfrute de toda la ciudadanía al igual que las semifinales. En esta edición se amplían los criterios de valoración de los participantes, definiendo criterios para la preselección y para las Semifinales y Final.

El Certamen 6 Grupos 6 está dotado en esta edición de tres premios: un tercer premio de 1.000 euros más trofeo, un segundo premio de 2.500 euros más trofeo, y un primer premio de 4.000 euros más trofeo.

Como novedad, se ha incluido el alojamiento en el Albergue Inturjoven de la Junta de Andalucía, para grupos o solistas participantes que lo deseen en las Semifinales y Gran Final.

El jurado de esta edición estará formado por una persona que represente a la Delegación de Juventud, junto a artistas de la música como son Elena Jimenez Parra, Candela Martinez Rosado, Rocío Sola Guisado, Daniel Llamas Fernández y Mauricio Yesa Marín y el promotor Miguel González Márquez.