Jerez estrena el Palacio de San Dionisio, un nuevo e impactante centro cultural y museo del vino

El que fuera palacete de la Condesa de Casares de 1837, reabrió como centro cultural. Cuatro años después de ser adquirido por el Grupo Mesgal Patrimonial, propiedad del empresario jerezano Fulgencio Meseguer, el edificio, ahora bautizado como Centro Cultural Palacio San Dionisio ha sido inaugurado, este viernes 10 de octubre.

El empresario, junto a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo y al presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, descubrió la placa conmemorativa en torno a las 19:20 de la tarde. Al acto han acudido un gran número de personalidades de Jerez relacionadas con el mundo de la cultura, el vino y la política, entre otros.

Tras la posterior visita guiada por las instalaciones del nuevo centro cultural, el párroco de la iglesia de San Dionisio, Don Luis López-Cuervo, procedió a su bendición.

A continuación, los asistentes se desplazaron hasta la terraza de la exclusiva zona de restauración, Las Cuadras Spirits Room. Allí el promotor del proyecto, Fulgencio Meseguer, fue el primero en tomar la palabra. Dedicó palabras de agradecimiento a las numerosas personas y entidades que han intervenido en esta iniciativa, mostrándose especialmente cariñoso con su hijo Jordi, sin quien “no puede hacer nada”. Repasó los tres años de trabajo desde la compra del edificio y destacó que el museo, The Sherry Gallery, “cubre un hueco en Jerez que no existía, suma en la cultura, en las pernoctaciones del visitante y en el centro. Es el broche de oro”. Pero insistió en que lo mejor aún está por llegar.

César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, expresó al empresario lo que los presentes pensaban sobre el Palacio San Dionisio: “Todos estamos impactados. Tiene tu sello de excelencia, pero esto supera las expectativas y te refleja muy bien. Destaca el respeto al legado. Los que estaban antes lo han hecho muy bien y hay que respetar el legado de los coleccionistas”. Además, corroboró que “inexplicablemente no existía este museo del vino”, y que éste “va a ser la joya de la corona, te refleja como empresario y como romántico”.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, comenzó destacando la presencia de Susana Díaz, “compañera del Senado y amiga, esto es una de las cosas buenas que pasa en Jerez”. Luego, se deshizo en halagos al empresario y rememoró los inicios del proyecto. “Fulgencio eres una de las cosas buenas que le pasa a jerez. Cuando me dijiste que sería un centro cultural, me diste una alegría porque era un gran proyecto para la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura". Pelayo señaló que el Centro Cultural Palacio de San Dionisio es una prueba más de que la iniciativa privada funciona cuando no lo hacen las administraciones públicas.

El acto culminó con la interpretación de ‘Palacio de san Dionisio’, composición exclusiva de José María Chamorro.