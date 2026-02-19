"El de Jerez es un Festival en el que todos queremos estar"

"Sin nadie de la mano, a pulmón". La niña Regina García Manzano 'Regina' nació en Alemania, en el seno de una familia humilde, un país al que sus padres emigraron "para buscarse la vida", como muchos españoles de la época. A los tres años, regresó a su pueblo, Rociana del Condado (Huelva). Su padre, gran aficionado al flamenco, vio en la pequeña su arte "porque le seguía el tono, la melodía, las letras...". Y al ver esas inquietudes y respirar en su casa música flamenca, con ocho años empezó a ir a concursos de fandangos infantiles, ya con nueve un mano a mano con El Cabrero, actuaciones en teatros, en peñas...

"La primera vez que me subí a un escenario tenía siete años y cuando la niña Regina llega a la adolescencia, se da cuenta de que es lo que realmente le mueve, lo que le gusta. Lo que en principio fue un juego, se convirtió en mi modo de vida y en mi profesión", cuenta la cantaora Regina, que este sábado, 21 de febrero, a las 19 horas, ofrecerá en La Guarida del Ángel un recital de cante homenaje a Manuel Alejandro, dentro de la Programación del XV Jerez Off Festival.

Luego llegaron infinidad de concursos en numerosos puntos de la geografía andaluza, festivales, peñas flamencas de Andalucía, "que me las he recorrido casi todas porque es ahí, en las peñas, donde creo que está la raíz de este arte y donde, metafóricamente hablando, estás desnuda ante un público, casi siempre sin microfonía. Soy una gran defensora del cante en las peñas".

En la actualidad, tiene en funcionamiento siete espectáculos distintos y está considerada de las saeteras más potentes que tiene el cante a nivel regional y nacional. Es demandada por numerosas cofradías y hermandades, principalmente por la de Jesús del Gran Poder (Sevilla), a quien le canta todos los años en su carrera oficial. Y en Jerez, cantó la pasada Semana Santa en la puerta de la Hermandad de la Soledad a Jesús del Prendimiento. Hay que destacar su espectáculo cofrade 'Mi rezo, mi cante' en el que todo son marchas, sevillanas, coplas cofrades y saetas.

Viene al Festival de Jerez con un homenaje al compositor jerezano Manuel Alejandro. "Un espectáculo inédito para un autor del que me maravillan todas sus composiciones, las distintas versiones que se han hecho de él y los artistas a los que él les ha escrito. Y, al ser jerezano, y uno de los autores que tengo yo siempre en primera línea, pues decidí tirarme a la plaza en esta propuesta nueva, donde además de temas de Manuel Alejandro, versionados algunos al flamenco, pues al estar en el Festival de Jerez, también se va a cantar por seguiriyas, alegrías, bulerías y, evidentemente, por el fandango de Huelva, que es mi himno y mi religión".

Regina, nombre en honor a su madre, confiesa que viene a Jerez "con la máxima ilusión de una niña que comienza en este apasionante mundo de la música y del flamenco, pero con la madurez del cante que te dan los años y la experiencia de la vida. Y sobre todas las cosas, con el respeto que merecen Manuel Alejandro y Jerez, que es la plaza de las plazas. El Festival de Jerez es una responsabilidad y es un festival en el que todos queremos estar. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Es la segunda vez que vengo, pero en esta ocasión con un espectáculo inédito". La cantaora, que visita a menudo Jerez para disfrutar "de toda esa cultura flamenca", añade que tiene "la dicha además de ir desde hace tres años en tiempos de zambomba a la peña flamenca Antonio Chacón".

La autora insiste en su "máxima gratitud" por participar en el Festival, "una niña, como yo digo, del barrio del Labrao, donde me crie, en Rociana, sin tener a nadie detrás que me llevara de la mano. Lo hago a pulmón siempre, lo hago yo todo: mi parte artística, la burocrática, ensayar, composiciones, buscar músicos... Y sin venir de ningún artista detrás en la familia. Y con el apoyo incondicional de mis dos hijos, en todos los aspectos". Agradece, también, el respaldo del destacado representante Juan Ramón Reyes, "que ha apostado por mí y me está llevando a muchísimos sitios, incluso a espectáculos de teatro, que también hago". Regina ofrece además conferencias ilustradas, como las que imparte por el Día de la Mujer, lleva el cante a las aulas y dirige en Rociana un taller de cante, del que salen niños y adultos que ya han estado en programas de televisión.