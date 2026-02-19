La magia del piano de Lucano Fernández, en el Jerez Off Festival Flamenco 2026 

La Guarida del Ángel en Jerez ofrecerá más de 60 espectáculos en el Jerez Off Festival Flamenco 2026 entre el 20 de febrero y el 7 de marzo y, fiel a su estilo, con una programación diversa bajo la dirección de Mario González, que lleva años abriendo la programación del Off a artistas de toda clase y nacionalidades con gran respuesta del público.

Uno de los artistas que forma parte de la programación es Lucano Fernández & Lucalmora, que presentará este viernes, 20 de febrero, a las 21 horas, el espectáculo 'Esencia'. Este joven artista de Paterna de Rivera, que hace magia con el piano en sus manos, compositor y autor de varios temas, ha sido galardonado con el Premio Latino 2025 a la mejor ejecución instrumental en canción con el tema Flamenco Esperanza. Se ha hecho viral en redes sociales, sobretodo en Tiktok con el tema 'Arkai'.

Cartel del espectáculo.

Inicia así una gira de conciertos y ha abierto una academia presencial y online con el nombre de 'Lucano Academy'. Se basa en todo tipo de música, pero sobretodo en el mundo del flamenco, bulería y rumba portuguesa.

La entradas se pueden adquirir en la página web de La Guarida, en taquilla, en el Hotel Bonilla (La Barca) y en la Peña Cultural Flamenca 'La Petenera' (Paterna de Rivera).