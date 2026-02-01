Jerez presenta las III Jornadas de Estudios Andalusíes centradas en la transformación de la ciudad bajo el dominio almorávide

Las III Jornadas de Estudios Andalusíes 'Jerez bajo los almorávides: una ciudad en transformación' se desarrollará del 10 al 13 de febrero en el Museo Arqueológico Municipal, con entrada libre hasta completar aforo. El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita; el presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ), Francisco Barrionuevo; y el director de las jornadas, Miguel Ángel Borrego, han presentado oficialmente las jornadas.

Zurita ha subrayado que "la etapa musulmana en Jerez constituye un reclamo de primer orden capaz de cautivar tanto a la población local como a los visitantes". En cuanto a la excelencia académica, ha ensalzado "la calidad y categoría de los ponentes como el factor determinante para que los asistentes puedan profundizar en el conocimiento de la historia local".

Asimismo, ha puesto en valor el desempeño del personal del Museo Arqueológico y el compromiso del CEHJ, haciendo especial hincapié en la "valiosísima colaboración" de las universidades de Málaga y Almería. Finalmente, ha resaltado el vínculo de esta iniciativa con la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, incidiendo en que estas jornadas se integran plenamente en la estrategia para proteger e impulsar el patrimonio histórico.

Por su parte, el presidente del CEHJ, Francisco Barrionuevo, ha analizado la trayectoria de las jornadas asegurando que el evento ha sobrepasado su particular "prueba de fuego", consolidándose como un pilar fundamental para el conocimiento de la historia de Jerez. Barrionuevo ha calificado la cita de "muy necesaria" dada la trascendencia de la ciudad como enclave estratégico durante el periodo islámico.

Durante su intervención, el presidente ha resaltado de forma singular la labor de Miguel Ángel Borrego, coordinador de las jornadas, y ha desgranado los tres grandes ejes que vertebran la asociación: la Revista de Historia de Jerez (cuya presentación del número 28 está prevista el 7 de febrero), las Jornadas de Historia de Jerez (en su 31ª edición) y las Jornadas Andalusíes.

Por su parte, el director de las jornadas, Miguel Ángel Borrego, ha profundizado en el rigor científico de esta edición, centrada en la época almorávide, un periodo considerado todavía "bastante desconocido", advirtiendo sobre la omisión de estas décadas en la historiografía tradicional y los hallazgos de las investigaciones de los arqueólogos Diego Bejarano y Laureano Aguilar, que revelaron que la muralla de Jerez posee "antecedentes probablemente almorávides" y no puramente almohades.

Sobre la bonanza económica del periodo de estudio abordado en el ciclo de conferencias, Borrego se ha referido al relevante hecho de que la ciudad contara con su propia moneda, tema que abordará el experto Salvador Peña Martín, y se buscarán paralelismos con el arte y la epigrafía través de especialistas como María Marcos Cobaleda y Jorge Lirola Delgado.

Programa de las III Jornadas de Estudios Andalusíes

El ciclo de ponencias se desarrollará del 10 al 13 de febrero, dando comienzo a las 19 horas, en la Sala Šariš Šidūna del Museo Arqueológico Municipal.