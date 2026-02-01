Jóvenes investigadores lanzan una campaña de micro donaciones para proyectos científicos de conservación

En 2020, jóvenes amantes de la naturaleza crearon un grupo de Whatsapp que llamaron 'Jóvenes Naturalistas', siguiendo el legado de Félix Rodríguez de la Fuente. Quería ser un modelo de grupo similar al que fundó hace años Benigno Varillas, con investigadores, rastreadores y directores de parques nacionales y naturales ibéricos. Hoy, ese foro es Pejcona, la primera Plataforma Española de Jóvenes para la Conservación de la Naturaleza, una asociación sin ánimo de lucro que nació en Jerez para unir a profesionales y entusiastas en la divulgación, ciencia y protección de la biodiversidad.

En Pejcona trabajan desde más de 15 grupos divulgativos dedicados a distintas ramas científicas (ornitología, educación ambiental, 'rewilding', etc.), y las personas que lo integran planean actividades y proyectos. La plataforma cree firmemente en la divulgación como herramienta para conectar la ciencia con la sociedad, y por eso ofrecen un espacio donde las ideas, proyectos y conocimientos de sus miembros pueden crecer y tener impacto real.

El pasado mes de diciembre, la institución, cuyo presidente es el jerezano Jesús Gil Morión, y la Fundación Agua de Coco formalizaron un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el proyecto de conservación del lémur de cola anillada (Lemur catta) que la fundación desarrolla en su sede de Manguily (Madagascar). Este acuerdo inicia una etapa de cooperación entre ambas entidades, centrada en proteger a una especie catalogada en peligro de extinción y en promover acciones que contribuyan a la preservación de su ecosistema.

Gracias a este convenio la Fundación Agua de Coco contará con el asesoramiento de diversos grupos temáticos integrados Pejcona, formados por jóvenes profesionales especializados en diferentes áreas como la primatología, la botánica o la gestión de la biodiversidad. Estas consultas permitirán orientar y reforzar las medidas y actuaciones que se implementen dentro del proyecto de conservación.

Ahora, Pejcona lanza una nueva forma de colaborar en sus proyectos participando en su cuenta económica solidaria 'Teaming'. "Iniciamos nuestra travesía biodiversa, por ello, toda aportación económica es bien recibida y agradecida. La donación mediante Teaming es sólo de 1euro al mes (al año son sólo 12€). Ahora mismo, estamos empezando a desarrollar nuestros primeros proyectos científicos de conservación. Un ejemplo, es el que estamos desempeñando en Madagascar con Lémures de Cola anillada en colaboración con la Fundación Agua de Coco", informa Morión.

Además del apoyo científico y técnico, este acuerdo también contribuirá a difundir el trabajo que realiza la Fundación Agua de Coco en Madagascar y dar visibilidad a la situación actual del lémur de cola anillada, una especie emblemática cuya supervivencia se encuentra seriamente amenazada.

Como parte de esta alianza, Pejcona también tiene la posibilidad de enviar voluntarios de forma presencial a la sede de la Fundación en Manguily. Estos colaboran activamente sobre el terreno en las labores de conservación, contribuyendo de primera mano al desarrollo del proyecto y fortaleciendo el compromiso de la juventud con la protección de la naturaleza. De hecho el jerezano Manuel José Pérez Salazar, vicepresidente de Pejcona, ya está en Madagascar.

Con esta iniciativa conjunta, Pejcona y Fundación Agua de Coco reafirman su compromiso con la conservación de la biodiversidad global y la defensa de las especies más vulnerables, impulsando un esfuerzo coordinado y sostenible para la protección del lémur de cola anillada y su hábitat natural.